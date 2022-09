La lavatrice costituisce da quasi un secolo uno dei principali elettrodomestici definibili “immancabili” in tutti i sensi ed in ogni “salsa”, in quanto detergere correttamente tessuti e più nello specifico, capi di abbigliamento (ma non solo) risulta essere da sempre una delle principali operazioni che siamo tenuti a fare. Il concetto di lavatrice “meccanica” risale alla fine dell’Ottocento ma solo con il Novecento questo strumento è divenuto accessibile dal punto di vista economico e “popolare” per la maggior parte delle famiglie. Anche se oggi le lavatrici sono estremamente avanzate tecnologicamente, ogni tipologia di tessuto e colore richiede un tipo di attenzione particolare, come nel caso del nero che è “bello” quando viene preservato nella sua tonalità estremamente scura e nella propria brillantezza. Come “trattare” il nero in lavatrice adeguatamente?

Nero brillante e acceso in lavatrice? Ecco cosa mettere prima di avviare il lavaggio

Il nero è immancabile in moltissime tipologie di capi di abbigliamento, grazie ad un aspetto affascinante ed una connotazione che lo rende indispensabile, in quanto “lega con tutto”. Ma il principale problema di questa tonalità è legata ai lavaggi frequenti, anche se delicati che tendono inevitabilmente a ridurre la brillantezza. Come preservare il nero in maniera “giusta”?

Ti potrebbe interessare: Se la tua zanzariera è strappata, puoi ripararla in questo modo fai da te

In realtà esistono numerosi detersivi e prodotti concepiti apposta, ma è anche possibile adottare una soluzione “casalinga”, più economica ma non meno efficace per preservare il nero in tutti i casi. Ad esempio l’aceto bianco può essere utilizzato durante il ciclo di risciacquo, basta aggiungerne una quantità non superiore ai 300 ml; questo garantirà una migliore “tenuta” dell’effetto brillante ed in generale può essere adottata per tutti i capi colorati.

Una quantità leggermente inferiore di bicarbonato di sodio, se aggiunto direttamente al cestello della lavatrice può sortire un effetto analogo, senza utilizzare detersivi particolari, ricordandoci comunque di seguire le indicazioni riportate sulle etchette degli abiti.