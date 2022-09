Il concetto di appariscenza è spesso legato ad una questione meramente estetica, che riguarda il look ed in generale l’abbigliamento, ma a ben vedere le persone che sono letteralmente impossibili da non notare per una forma di stile molto evidente riescono a rientrare in questa categoria anche con abiti normalissimi. Ergo, si tratta probabilmente di qualcosa di più profondo che porta questi segni zodiacali a “rubare la scena” in molte situazioni. In alcuni casi l’appariscenza è voluta e ricercata, in altri quasi “naturale” e non programmata. Quali sono questi segni appariscenti?

I segni più appariscenti! Sai quali sono? Eccoli

Cancro

Cancro è un profilo timido ma che riesce quasi inaspettatamente a farsi notare sotto vari punti di vista pur senza parlare. Attraverso il look sa esprimere un maniera molto eloquentee il proprio carattere e ciò che sta pensando o che è intenzionato a fare. Ma non è assolutamente un profilo legato alla moda.

Leone

Lo stile del Leone potrebbe riempire una stanza da solo, senza difficoltà e non può che prescindere da una condizione di appariscenza. Nonostante questo raramente è il suo look e modo di fare è definibile pacchiano. Sicuramente particolare, quasi “unico” ma con un certo stile.

Pesci

E’ un segno sicuramente molto “estetico”, che comunica parecchio con i dettagli. Pesci non sempre riesce ad essere esaustivo a parole, ma riesce ad esserlo in maniera molto più evidente ed importante con l’estetica, sempre molto ricercata ed appariscente, solo a tratti “eccessiva” per alcuni. Pesci è un segno che “va capito”.