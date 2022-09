La caratterizzazione umana definisce una serie di comportamenti anche molto divisivi, e l’apparire ruffiani indubbiamente è considerato qualcosa di deprecabile o comunque negativo. Ma cosa significa essere ruffiani? Sostanzialmente un atteggiamento servile, adulatorio attuato ma non in maniera onesta, bensì con un preciso scopo, è indubbiamente coerente alla descrizione. Se è come detto qualcosa di “condannabile”, è indubbio che per avere successo in diversi ambiti bisogna anche essere capaci di essere anche un po’ ruffiani. Anche tra gli uomini di ruffiani ne esistono eccome, come evidenzia lo zodiaco che “mette assieme” queste personalità così divisive.

Conosci gli uomini più ruffiani secondo lo zodiaco? Eccoli!

Bilancia

E’ un adulatore in tutto e per tutto, e Bilancia evidenzia una personalità manipolatoria ma in modo leggero quasi impercettibile. Questi uomini infatti sono soliti “lisciare il pelo” a chi realmente può essere utile ma a loro parziale discolpa vi è la coerenza: Bilancia infatti mantiene questo atteeggiamento anche una volta che l’obiettivo non è più utile, anche solo per risultare credibili.

Toro

Toro comprende a fondo la realtà delle cose, e anche se indubbiamente da un grande valore alle capacità ed ai talenti, sa anche che per adempiere i più grandi obiettivi bisogna “ungere” le persone giuste. E’ dotato di una parlantina di livello, è un uomo affascinante quando vuole e sa sempre intuire i bisogni degli altri.

Ariete

Ariete, nella sua variante maschile, è un fine ruffiano ma non ne è affatto orgogliso. Apparire in questa maniera risulta utile ma non lo rende felice in quanto “basilarmente” è un profilo che non le manda a dire.