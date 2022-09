Fin da piccolissimi impariamo ad avere rispetto per le varie forme di animali che sono solite condividere i nostri spazi e territori, in particolar modo le specie che possono effettivamente arrecarci danno, in particolar modo se “disturbate”. Api e vespe costituiscono generalmente due tra le più diffuse tipologie di insetti volanti dotati di pungiglione, strumento che utilizzano principalmente per la difesa personale, ed in generale le vespe sono meno tollerate delle api perchè percepite come più moleste e meno “utili” in quanto queste ultime rappresentano una risorsa fondamentale per l’impollinazione e la creazione del miele, ma anche perchè le vespe possono pungere senza privarsi del pungiglione. Le vespe esattamente come la maggior parte dei lepidotteri sono solite faree nidi in locazioni precise, ma come tenerle lontane in maniera naturale?

Nessuno lo sa, ma ecco cosa spruzzare per allontanare le vespe

Esistono numerose sostanze, completamente naturali che possono aiutarci a rendere una specifica area poco gradevole per questi insetti. In generale, si tende a preservare la vita anche delle vespe che hanno una funzione comunque importante nell’ecosistema.

Utilizzare una sostanza per allontanare e fungere da repellente per le vespe risulta essere un rimedio utile anche per “convincere” questi insetti a non nidificare.

Molte sostanze naturali come ad esempio l’aglio e la citronella sono estremamente efficaci per tenere lontano questi insetti, quindi è sufficiente sviluppare una soluzione magari “mixando” le due sostanze in una percentuale d’aqua. L’aglio risulta essere particolarmente efficace, magari facendo bollire un paio di “teste” d’aglio in acqua e poi travasando il composto in un contenitore spray.

In generale anche una soluzione composta da acqua e qualche goccia di olio essenziale alla citronella oppure all’eucalipto.