L’aceto di mele fa dimagrire? ecco cosa è stato dimostrato

L’aceto di mele possiede tantissime importanti proprietà. E’ ottimo come elisir di bellezza ed è utile anche per dimagrire! Vuoi scoprire quali azioni svolge per il tuo metabolismo?

L’aceto di mele fa dimagrire? ecco la risposta

L’aceto di mele può diventare un grandissimo alleato per chi vuole dimagrire. Ovviamente bisogna combinare una dieta equilibrata, con attività fisica e anche idratazione e buone abitudini, non è una pozione magica!

In ogni caso però è ottimo da utilizzare per vari motivi, ecco quali:

Stimola il metabolismo e aiuta a perdere il grasso in eccessi

Accelera la circolazione sanguigna

Favorisce il drenaggio delle cellule adipose riducendo cellulite e ritenzione

Agevola la digestione

Contribuisce a eliminare le tossine e le scorie dal fegato

Svolge un azione diuretica importante

Grazie alla sua azione remineralizzante, può essere impiegato come integratore salino

Ha un elevato potere saziante e aiuta a digerire più facilmente un pasto anche pesante.

Per tutti questi motivi si ritiene che questo “farmaco naturale”, assunto senza esagerazioni, aiuti a tenere sotto controllo il peso e il metabolismo corporeo.

Perché fa dimagrire?

Le mele sono un ottimo alimento dimagrante. perché ricche di pectina. Questa fibra contribuisce a tenere sotto controllo il livello di glicemia, poiché cattura gli zuccheri presenti a livello intestinale e ne assicura un lento e costante assorbimento, determinando così un minore rilascio di insulina.

I valori bassi di insulina stimolano la lipolisi, ossia l’eliminazione dei grassi accumulati, invece il contrario fomenta la creazione di grasso.

Le proprietà gelificanti ed emollienti della pectina contrastano i fenomeni della stitichezza e della pancia gonfia, e donano un senso di sazietà precoce. Oltre che al peso, è ottimo anche per mantenere uno stile di vita sano.

Come assumerlo per restare in forma

Oltre ad impiegare abitualmente l’aceto di mele come condimento durante i pasti, ecco cosa puoi fare.

Per dare una scossa al metabolismo e fare scorta di vitamine e sali minerali all’inizio di ogni giornata, consigliamo un abbondante bicchiere d’acqua con due cucchiai di aceto (20 ml circa). L’ideale sarebbe berlo al mattino a digiuno, aggiustando eventualmente il gusto con un cucchiaino di miele.

In alternativa si può bere prima dei due pasti principali, in egual modo aiuterà ad avere un senso di sazietà e anche a digerire. Per cominciare, provate magari con cicli di 20 giorni, o confrontatevi con il vostro medico di base. Perché possa essere efficace, esso deve entrare nella vostra routine giornaliera.

Attenti sempre alle etichette però, bisogna comprare quelli naturali al 100%.