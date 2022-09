Non sempre il concetto di “uomo forte”, idea oramai parzialmente desueta e parte del passato, è qualcosa di attuabile ed effettivamente reale: anche se viviamo ancora gli strascichi di una società fortemente “maschiocentrica”, è quasi naturale percepire e spesso apprezzare l’idea dell’uomo forte. Che però non sempre si traduce in qualcosa di vero, nell’ambito di una relazione sentimentale non sono così rari percepire e scoprire uomini che si rivelano anche inaspettatamente sottomessi. Quali sono, secondo lo zodiaco?

Conosci gli uomini maggiormente sottomessi dello zodiaco? Sono questi 3!

Toro

L’uomo Toro è considerato quello equilibrato ma spesso da fin troppa fiducia e spazio al partner, che anche se è in buona fede, tende a prendere quasi tutte le decisioni a partire dai primi mesi della relazione. Anche se Toro vorrebbe opporsi, solitamente sceglie la strada della passività in quanto è molto cautelativo nei confronti di una relazione. Spesso però questo atteggiamento non paga.

Leone

Difficilmente da l’idea di farsi mettere i “piedi in testa” ma quando Leone ha una “sbandata” è capace di gettare all’aria il proprio lavoro e la propria cerchia di amici per di stare dietro alla propria cotta di turno. Anche durante una relazione, seppur di meno, è un profilo che quasi orgogliosamente si mette fin troppo a disposizione del proprio partner.

Pesci

E’ un grande ascoltatore ma quasi naturalmente tende ad innamaorarsi di personalità che sono molto più incisive di quanto appaia lui. L’uomo Pesci è forte ma non lo fa capire da subito, solitamente appare sottomeesso perchè “reagisce” poco.