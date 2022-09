Siamo molto quello che appariamo che quelli che siamo, in quanto solo in rarissimi casi la nostra personalità percepita è effettivamente quella che traspare dalle nostre parole ed azioni. Solitamente una persona “seria” è quella che è in grado di comprendere e comportarsi in modo ragionato e razionale le situazioni senza farsi influenzare dall’aspetto più scherzoso. Oltre ai seri veri e propri, esistono anche le personalità che sembrano essere più interessate ad apparire seriose, ossia anche un po’ artificiosamente poco votate allo scherzo, fino a voler mantenere il “broncio”. Quali sono i segni seriosi secondo lo zodiaco?

Ecco i “segni seriosi” secondo lo zodiaco. Difficile vederli scherzare

Scorpione

Non è un “musone” ma anche per mantenere quella che è fondamentalmente un’aria di superiorità, spesso il suo atteggiamento è votato al mantenere un vezzo di serietà anche convincente ma ch è imposto. Chi conosce bene Scorpione sa che è un po’ legato all’idea dello scherzoso inteso come frivolo quindi raramente si lascia andare.

Toro

Ama scherzare, ma difficilmente ama mischiare le cose serie con quelle “leggere”. Ecco perchè se si prova a fargli cambiare discorso magari virando sulla battuta, Toro non gradisce e fa ritornare subito l’argomento su toni accesi e seri.

Capricorno

E’ un po’ pesante perchè scherzare con Capricorno è realmente difficile, non è dotato di un particolare senso dell’umorismo ed è effettviamente legato ad un’idea piuttosto banale dello scherzo. Non vuole comprendere che prendere le cose in modo leggero in molti casi significa anche “vivere meglio” senza troppi grilli per la testa.