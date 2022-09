Cimici a settembre: ecco dove si nascondono di solito e come rimuoverle

Le cimici a settembre invadono le nostre case e rappresentano una minaccia per le piante. Sia le cimici verdi, sia le cimici asiatiche, cercano di intrufolarsi nelle nostre abitazioni alla ricerca di un rifugio sicuro e di nutrimento. Si nascondono nelle fessure, tra le crepe dei muri o dentro il bucato steso in terrazzo. Se si sentono minacciate, possono sprigionare una sgradevole sostanza maleodorante prodotta dalla ghiandole del torace.

Cimici a settembre: dove si nascondono

A settembre le cimici invadono le nostre case alla ricerca di un riparo caldo e sicuro. Si nascondono nelle crepe dei muri, tra le fessure, si mimetizzando sulle tende o sopra i panni stesi ad asciugare. In natura esistono più esemplari di cimici. La più comune è quella verde, ma negli ultimi anni si sta diffondendo in modo pericoloso anche la cimice proveniente dall’Asia.

Come tutti gli insetti appartenenti alla grande famiglia degli eterotteri, anche le cimici hanno ghiandole sul torace che all’occorrenza secernano una sostanza dall’odore sgradevole. A parte il loro olezzo, le cimici non sono nocive per l’uomo, ma rappresentano una minaccia per le piante.

Come rimuovere le cimici a settembre

Conoscere i metodi più utili per rimuovere le cimici a settembre, può esserti di grande aiuto. Esistono rimedi naturali di comprovata efficacia per eliminare questi ospiti non graditi ed evitare che invadono la casa nei mesi autunnali. Ecco gli accorgimenti da adottare, se vuoi allontanare le cimici a settembre.