Nessuno è perfetto ma è indubbio che alcune persone portano questo concetto su livelli difficilmente equiparabili dalla media. Infatti se da adulti tendiamo a responsabilizzarci e fare maggiormente tesoro dei nostri problemi e dei nostri errori, non per tutti è realmente così, in quanto alcune persone hanno a non gradevolissima abitudine a perseguire nei propri errori e questo si traduce anche nel combinare sempre guai, di ogni sorta. Anche secondo lo zodiaco tra i segni zodiacali è possibile identificare alcuni come tradizionalmente combinaguai. Quali sono?

Ecco i segni combinaguai dello zodiaco! Li conosci?

Pesci

E’ famoso per dare grande attenzione alle cose personali della propria vita, ma spesso si dimentica dei dettagli. E anche se a volte sembra realmente non comprenderlo, i dettagli sono importanti perchè ci permettono di evitare problematiche future. Pesci tende invece a ripetere le proprie criticità.

Ariete

Pensano velocemente e agiscono altrettanto rapidamente, ma questo porta inevitabilmente a causare una grande quantità di problematiche che comunque riescono a fronteggiare. Ariete spesso fanno guai di natura non grave perchè vanno “troppo di fretta” e sostanzialmete non sono realmente interessati neilo sviluppare metodologie per “fermarsi” e ragionare un attimo. Per Ariete è sempre meglio agire e nel caso “aggiustare” strada facendo.

Sagittario

Sagittaraio si cura poco delle manie di perfezione altrui, corregge solo quando ritiene utile un proprio errore e questo lo porta a doversi interfacciare con una marea di critiche lo sfiorano appena. Anche perchè si trova molto spesso ad essere efficace nel risolvere ciò che ha combinato.