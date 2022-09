Tornare dalle vacanze, prima o poi, succede a tutti. Fondamentale è sapere con veridicità cosa fare prima di chiudere la nostra casa vacanze, per avere un ritorno sereno alla nostra quotidianità.

Ecco alcuni consigli su come pulire e chiudere la casa vacanze

Prima di tutto, prenditi qualche giorno prima del ritorno a casa per rassettare le idee. Lasciare in ordine e in sicurezza la vostra casa vacanze vi consentirà di ritrovarla in ottime condizioni l’anno prossimo, o al seguente viaggio. Ma non solo, vi permetterà difatti di poter fare un rientro sereno alla vita di tutti i giorni, senza pensieri o dubbi su come avete lasciato la vostra casa di relax. Vediamo assieme le cose da fare prima di chiudere la casa vacanze.

Ti potrebbe interessare: Nessuno lo sa, ma questi sono i migliori ortaggi da coltivare

La prima cosa che vi suggeriamo è fare una lista delle cose che dovete fare prima di chiudere la vostra casa vacanze. Prendetevi qualche momento per esaminare tutti gli ambienti, sia interni che esterni, verificandone le condizioni e possibili danni.Fatto ciò, se tutto è a posto, fate un elenco dettagliato dei lavori necessari ed essenziali che dovrete fare per lasciare la casa in sicurezza e in ordine fino al vostro prossimo arrivo. Dividete il vostro piano d’azione in parti o sezioni, così da essere sicuri di non scordarvi di nulla.

Vi aiuterà oltremodo a tenere le idee chiare. Vediamo le varie operazioni che dovete prevedere. Una delle prime cose da fare quando lasciate la tua casa vacanza è senza dubbio serrare l’acqua. Essa, con l’avvento della brutta stagione, potrebbe ghiacciare nelle condutture, provocando danni. Aprite tutti i rubinetti così da consentire loro di sfiatare, quindi spegnete gas e elettricità e assicuratevi che la caldaia sia svuotata.Poi, per rimanere la camera da letto in ordine prima del vostro ritorno, mettete tutti i vestiti nelle valigie e controllate con attenzione cassetti e antine per non scordare i piccoli oggetti.

Togliete quadri e soprammobili e riponeteli al chiuso, per evitare che si depositi polvere. Infine, per quanto riguarda il bagno, portate via i prodotti iniziati, rimanendo in un beauty o in un armadietto quelli ancora sigillati. Medesimo discorso per dentifrici, deodoranti, profumi. Aspirate e lavate a terra, pulisci docce e sanitari e disinfettate tutto. Fatto ciò potrete chiudere la vostra casa vacanza e tornare nella vita giornaliera di sempre.