Una delle più grandi “conquiste” dell’essere umano, una invenzione relativamente recente come la conosciamo oggi è il cosiddetto water, ossia il gabinetto, un elemento di qualsiasi abitazione che è indispensabile per ovvie ragioni. Situato generalmente in bagno, il WC è una delle “zone” più important della casa, ma deve essere per forza di cose gestito e “curato” a dovere. Non è un caso che la pulizia del wc risulti essere una delle più importanti ma anche una delle più “problematiche” per molte ragioni, principalmente per due motivazioni principali, una pratica, legata ai possibili intasamenti ed interruzioni del condotto e l’altra legata invece ai cattivi odori.

Hai mai versato il sale nel wc? Ecco perchè dovresti iniziare a farlo

Tecnologicamente il wc come lo conosciamo oggi risale a molti decenni fa, quindi è naturale venire a conoscenza di tantissimi rimedi, non tutti ovviamente “spiegabili” scientificamente ma indubbiamente tutti degni quantomeno di interesse. Tra quelli più discussi che sono usati per “liberare” lo scarico sussiste quello che prevede di gettare letteralmente una dose di sale direttamente nello scarico.

Il sale riesce ad avere un effetto “pulente” e discincrostante in maniera efficace, ma questo non dovrebbe essere una reale sorpresa, visto che si tratta di una sostnanza estremamente utile ed impieata da secoli anche in altri ambiti al di fuori di quello culinario.

Il rimedio è molto semplice e prevede l’utilizzo di 100 grammi di sale grosso da apporre direttamente nel water. Questo andrà lasciato agire tutta la notte, quindi è una buona idea scegliere di lasciarlo lì poco prima di andar a letto. Una volta alzati sarà sufficiente semplicemente azionare lo sciacquone e ogni tipologia e macchia risulterà sparita, così come praticamente ogni cattivo odore residuo.

Per un’efficaccia estrema è consigliabile ripetere l’operazione almeno 2 volte al mese, così da mantenere il nostro wc efficiente e pulito.