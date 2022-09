Cosa succede se si dorme in una stanza con la muffa? Attenzione

La muffa si forma spesso in casa, soprattutto nelle camere da letto. Ma lo sai cosa succede se si dorme in una stanza con la muffa?

La muffa è veramente difficile da debellare e a volte non ci accorgiamo nemmeno che c’è. Però bisogna fare attenzione, soprattutto per i bambini. La muffa può provocare diverse malattie, eccole tutte elencate.

Stanza con la muffa: ecco cosa succede

La muffa non è solo brutta esteticamente, ma può provocare danni alla salute, soprattutto dei bambini.

Le spore delle muffe disperse nell’aria, se inalate da soggetti allergici, possono scatenare reazioni ed infiammazioni alle vie respiratorie con rinite, tosse, raffreddore e congiuntivite. Molte persone, inoltre soffrono anche di bronchite cronica.

La rinite permanente può manifestarsi soprattutto quando si trascorre troppo tempo a contatto con la muffa. Essa è un infiammazione della parete del naso quando ha contatti con allergeni

L'asma può essere causata dagli acari della polvere e dalla presenza di muffe

Congiuntivite: anche gli occhi possono avere danni dalla muffa, possono infiammarsi e lacrimare.

Tra le conseguenze della muffa sulla salute ci sono anche dolori e rigidità muscolare, affaticamento fisico, stanchezza e debolezza.

Problemi dermatologici

Tra gli effetti negativi ci sono anche problemi alla pelle come:

desquamazione della pelle

della pelle eruzioni cutanee e prurito.

Muffa e Alzheimer: c’è una correlazione? Ecco lo studio

Da alcuni risultati scientifici, si evince che la muffa provoca problemi di salute anche gravi. La muffa e il morbo di Alzheimer sono collegati perché alcune specie di muffa producono proteine beta-amiloidi. La beta-amiloide è uno dei principali componenti delle placche senili presenti nel cervello delle persone affette dal morbo di Alzheimer. Tuttavia, pur essendo collegate, queste due patologie non sono necessariamente collegate.

L’esposizione alle muffe può causare una serie di malattie e può provocare una condizione nota come encefalopatia tossica, la quale può provocare una serie di sintomi, tra cui perdita di memoria che man mano può sfociare nel morbo.

Per eliminare la muffa, ricorda che bisogna eliminare le cause che la portano in casa tua, altrimenti è inutile. Una stanza con la muffa, soprattutto dove si dorme, può provocare tantissimi problemi, perciò bisogna andare cauti.