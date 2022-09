Come ci si sente quando si ha un tumore: ecco tutte le indicazioni

I tumori sono una malattia molto brutta e spesso non tutti i sintomi sono facilmente riconoscibili. Ovviamente ogni tipologia di tumore ha sintomi diversi. Ecco su per giù come ci si sente quando si ha un tumore

Quando si nota qualcosa di strano, che si tratti di un potenziale sintomo di tumore o di qualsiasi altro disturbo, è meglio confrontarsi sempre con un medico.

Come ci si sente quando si ha un tumore

Sintomi che fanno riflettere per capire che si ha qualcosa sono:

febbre, pressione alta e astenia

troppa debolezza e stanchezza perenne

Avvertire un sintomo od osservarlo può spesso non essere sufficiente a capire se si ha un tumore o meno; probabilmente un mal di testa può essere cefalea e non per forza un tumore al cranio. Anche il dottore all’inizio darà una cura per la cefalea, poi successivamente si danno al paziente esami di laboratorio per capire perché il dolore persiste.

Stessa cosa per quanto riguarda lo stomaco o la schiena, o qualsiasi altra parte che duole. Allora come fare a capire?

Ecco alcuni sintomi più o meno comuni

Stanchezza

Perdita di peso

Febbre

Sudorazione notturna

Tosse

Emottisi

Ematemesi

Ematochezia

Variazioni dell’alvo

Dolore persistente

Oltre la debolezza e la stanchezza che comporta questa malattia, si deve andare avanti con altri esami per capire fino in fondo di che si tratta.

Esami da fare per i tumori

Ecco come funziona per scovare i tumori: anche da una radiografia o tac si nota se c’è qualcosa che non va, ma si chiede una conferma mediante la biopsia e l’esame istopatologico della massa neoplastica. A volte, la prima indicazione deriva da un risultato anomalo di un test di laboratorio e si prosegue andando avanti.

In presenza di un sospetto di una neoplasia è quasi sempre necessario ricorrere a un esame bioptico per confermare la diagnosi e determinare il tessuto di origine della lesione. La scelta della sede del prelievo è in genere determinata dalla facilità di accesso e dal grado di invasività.

Perciò per qualsiasi sintomo è importante rivolgersi a specialisti qualificati e richiedere tutte le analisi.