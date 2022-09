Settembre è il mese che rimarca il passaggio dall’estate all’autunno. Per tale ragione è necessario agire in diversi casi con la potatura di certe piante o arbusti. Tale operazione serve a favorire le energie della pianta ai rami più sani per evitare che la disperda inopportunamente in vista del rigido inverno. La potatura, da attuare dal 12 settembre, permette ai raggi del sole di giungere in modo più diretto ai rami della pianta e facilita il passaggio dell’aria.

Ecco le piante e gli arbusti da potare dal 12 settembre: la lista

Questa operazione concede alla pianta di non dissolvere energie su rami secchi o ormai da rimuovere per concentrarsi sulla parte viva della sua struttura. Rimuovere i rami secchi o malati assicura alla pianta una buona difesa dall’insorgenza di parassiti o malattie a carico di quelli perché più esposti. In questo periodo andranno potate le piante che stanno ultimando la fioritura.

Non appena sarà terminata dovrete recidere 1/3 dell’arbusto eliminando i gambi secchi e vecchi che sorreggono il bocciolo esausto. Iniziate dalle rose, togliete i fiori avvizziti e tutte le parti secche della pianta. In questo modo faciliterete le nuove fioriture settembrine. La pianta di Abelia è un’altra ottima candidata. Rimuovi, dopo la fioritura, gli steli rovinati.

Dopo l’inverno, se l’Abelia appare in difficoltà, recidi i germogli vicino al suolo, questo rinvigorirà la pianta. Anche il Caprifoglio arbustivo vuole una potatura settembrina. Rimuovete1/3 degli arbusti per far sì che la pianta non cresca oltre i limiti voluti. Il medesimo trattamento potrete riservarlo al Lauroceraso. All’inizio dell’autunno è bene potare anche le piante murali come Gelsomino, Passiflora e Caprifoglio comune. Per quanto riguarda gli alberi, dovrete assolutamente potare la Betulla che invece dovrete lasciar stare tassativamente in primavera e estate.

A settembre il ritmo della sua linfa è più lento, è il periodo perfetto quindi per evitare alla pianta una pericolosa perdita di linfa.Infine, facciamo un discorso generale e parliamo della siepe. Questa infatti può essere generata da vari arbusti sempre verdi che però con l’arrivo di settembre hanno bisogno di una bella potatura.

Quella da fare è la famosa potatura di conservazione che però serve anche a dargli la forma che vogliamo. Perché magari vogliamo la siepe tonda, quadrata o rettangolare. Ecco cosa potare a partire dal 12 settembre.