Come ben sappiamo, le criptovalute sono monete virtuali ormai sempre più diffuse in tutto il mondo. Tra le più conosciute sicuramente troviamo Ethereum. Si tratta di una criptovaluta, come tutte, molto volatile e imprevidente, che però fa sperare molto. Infatti, è senza dubbio una delle protagoniste del 2021, proprio perché in quel periodo ha superato oltre i mila euro per unità.

Chi ha acquistato Ethereum oggi è ricco sfondato: ecco il suo valore

Si tratta di una moneta che promette molto bene e proprio per i risultati positivi, molte persone hanno cominciano sempre di più ad investire in essa. Questo ha fatto arricchire ancora di più i primi investitori e coloro che hanno creduto in Ethereum per primi, facendoli diventare sempre più ricchi ed aumentandone il valore. Vediamo però quando vale oggi questa moneta e se conviene o meno investire in essa.

Come stavamo dicendo prima, essendo delle monete molto volati, le previsione per qualsiasi criptovaluta sono impossibili. Ma per avere un’idea su cosa potrebbe succedere possiamo innanzitutto considerare alcuni fattori esterni che potrebbero interferire con il suo valore, sia in senso positivo che negativo. Ad esempio possiamo prendere in considerazione l’aumento dell’inflazione, ma anche la guerra in Ucraina, contro la Russia che si sta portando avanti ormai da mesi. Inoltre, possiamo considerare anche la recente crisi energetica che sta vivendo tutto il mondo.



Ma quanto vale Ethereum oggi? Il suo valore sta sempre più aumentando ma è ancora basso rispetto al massimo del 2021, cioè di 4228.93 euro. Ad oggi 1 ETH vale circa Andiamo però ora a vedere quanto vale oggi. Sta sempre più aumentando il suo valore. Ad oggi 1 ETH vale circa 1.756,23 euro.

Come abbiamo detto, il suo valore sta sempre più aumentando e molti investitori sperano che aumenti ancora di più con il passaggio a Proof of Stake. Questo passaggio è previsto tra pochi giorni, ovvero entro il 15 settembre.