Pasta e ceci: ecco come prepararla come un tempo

La pasta e ceci è il classico primo piatto della tradizione contadina italiana che viene preparato un po’ ovunque nelle cucina tradizionale delle varie regioni. Si tratta di una ricetta povera ma che si rivelerà gustosa e saporita. Ecco la ricetta per prepararla facilmente!

Ingredienti per 4 persone

250 gr di ceci secchi

200 gr di pasta corta (tipo ditaloni)

40 gr di concentrato di pomodoro

brodo vegetale

aglio

sale

rosmarino

pepe nero

olio evo

Procedimento

Iniziate mettendo a bagno i ceci. In un recipiente versate abbondante acqua, i vostri ceci secchi e 1 cucchiaino di bicarbonato. Lasciate riposare 12 ore quindi scolateli e sciacquateli.

In un tegame capiente gettate due spicchi di aglio in 2-3 cucchiai di olio e fateli soffriggere leggermente prima di versare dentro i ceci. Saltateli insieme per un minuto quindi aggiungete il concentrato di pomodoro e 2 cucchiai di brodo insieme ad un rametto di rosmarino e fate andare a fiamma alta per un minuto ancora. Versate infine il brodo che avrete precedentemente messo a scaldare, fino a coprire completamente i ceci.

Portate ad ebollizione e dopo aver rimosso il rametto di rosmarino e l’aglio aggiustate di sale e pepe quindi versate la pasta e fate cuocere fino a quando non sarà molto al dente. A quel punto rimuovete dal fuoco e lasciate riposare il tutto con coperchio chiuso per altri 5 minuti prima di portare a tavola.

Servite calda e guarnita di una bella macinata di pepe nero.

Buon appetito!