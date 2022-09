Cosa può provocare l’anemia? Ecco le cause e le conseguenze

L‘anemia è la carenza di globuli rossi, che comporta la mancata ossigenazione dei tessuti e degli organi. Purtroppo ci sono sintomi da capire in tempo per diagnosticare una carenza di ferro. Ecco quali sono le cause e le conseguenze.

L’anemia è un problema un po’ particolare perché non si riesce a diagnosticare facilmente. Purtroppo i sintomi più comuni sono stanchezza e debolezza, ma sono riconducibili anche ad altre patologie, oppure ad un periodo stressante, al caldo, al ciclo mestruale. Pertanto essa è un disturbo molto comune, soprattutto nelle donne. Ma molti non lo riconoscono.

Per scoprire se si è anemici, ecco i sintomi da non sottovalutare:

In genere è caratterizzata da:

astenia

pallore

capogiri

tachicardia

difficoltà respiratorie.

mal di testa

Ecco invece, le analisi da fare:

Emocromo è un esame del sangue completo, che determina la quantità dei globuli rossi.

è un esame del sangue completo, che determina la quantità dei rossi. Sideremia: rappresenta il ferro di passaggio nel sangue. I valori di riferimento sono molto variabili in base al sesso, all’età, al performance statu s del soggetto e altre caratteristiche

rappresenta il ferro di passaggio nel sangue. I valori di riferimento sono molto variabili in base al sesso, all’età, al del soggetto e altre caratteristiche Transferrina è la proteina di trasporto del ferro. Chi soffre di anemia sideropenica presenta una gran quantità di transferrina che non trasporta il ferro.

è la proteina di trasporto del ferro. Chi soffre di anemia sideropenica presenta una gran quantità di transferrina che non trasporta il ferro. Ferritina che è l’esame più utile perché rappresenta le riserve di ferro e da al medico indicazioni fondamentali sulla quantità di ferro da implementare.

Anemia: quali sono le cause

Emorragie e sanguinamenti. La perdita di sangue, anche se non evidente o interna, può comportare una riduzione dei livelli di ferro.

Scarso apporto nell’alimentazione.

Scarso assorbimento del ferro

Gravidanza e allattamento

Interventi chirurgici

Insufficienza epatica

Problemi intestinali

Come si cura?

la carenza di ferro, si cura con l’introduzione di alcuni alimenti o integratori.

In alcuni casi l’anemia può essere prevenuta, anche mediante l’alimentazione.

Gli specialisti consigliano l’apporto di cibi che compongono una sorta di dieta contro l’anemia con:

acido folico : è presente in frutti come gli agrumi, le banane, la verdura a foglia verde scuro e i legumi;

: è presente in frutti come gli agrumi, le banane, la verdura a foglia verde scuro e i legumi; Vitamina b12 : ne sono ricchi la carne, i latticini, cereali e soia ed i crostacei;

: ne sono ricchi la carne, i latticini, cereali e soia ed i crostacei; Vitamina C : presente soprattutto negli agrumi, nel melone, nei frutti bosco ed in verdure quali i broccoli, i peperoni ed i pomodori;

: presente soprattutto negli agrumi, nel melone, nei frutti bosco ed in verdure quali i broccoli, i peperoni ed i pomodori; Ferro: contenuto soprattutto in carne, legumi, cereali, vegetali a foglia verde scuro, frutta essiccata.

Spesso è necessario anche avere integratori di queste vitamine o compresse a base di ferro per stare bene.