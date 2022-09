La capacità di sdrammatizzare può essere considerata una vera e propria dote, se non addirittura un talento, ma anche quella che porta determinate persone a prendere in giro le altre è ugualmentee “potente”. In senso generale si tratta di personalità che dividono i giudizi, in quanto tutto dipende dalla nostra percezione e dalla nostra sensibilità nei confronti della presa in giro. Alcune personalità secondo lo zodiaco sono sicuramente legati a questa capacità, quindi secondo lo zodiaco, ecco i segni che sono soliti prendere in giro tutti!

I segni che amano prendere in giro! Li conosci? Sono questi 3!

Sagittario

E’ quello più “tollerato” in fase di presa in giro perchè lo fa con tutti in maniera “uguale” ed è anche dotato di una profonda autoironia. Non c’è quasi mai un secondo fine dallo “sfottò” del Sagittario se non quello di rendere l’atmosfera meno pesante e difficile. Ecco perchè, salvo qualche forma di fraintendimento, Sagittario “piace” anche per questo.

Acquario

A volte è un po’ pesante, Acquario utilizza una presa in giro “variabile”, che muta in base alle situazioni. In fase “passiva” questa non è diversa da un tradizionale “scherzo prolungato” ma può essere anche utilizzato in fase “attiva” se ha intenzione di comprendere il limite di “sopportazinone” di una persona.

Ariete

Ariete utilizza le proprie abilità “dialettiche” e percettive per prendere in giro in modo discretamente variabile. Si tratta di una personalità che fa scherzi anche abbastanza pesanti ma che non è mai intenzionato ad offendere. Non sempre però riesce a convincere gli altri di questa “buona fede”.