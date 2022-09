Il concetto di testardaggine e capacità/volontà di restare sulle proprie posizioni come tante altre cose non è considerabile un difetto, anzi essere intransigenti dimostra carattere e coerenza. Il termine in questione viene utilizzato per definire diverse un modo di pensare ed agire che non è portato ad accettare cambiamenti morali e concettuali di ogni sorta, se non attraverso un dialogo che porta ad una serie di compromessi. Spesso bollati solo come “severi” i segni intransigenti sono quelli più “coriacei” da far cambiare idea.

I segni più intransigenti dello zodiaco! Sai quali sono?

Toro

E’ un tradizionalista, si considera una personalità progressista ma in tantissimi casi è esattamente l’opposto. Toro in amore soprattutto non ama le cose troppo diverse da quelle che conosce, anzi preferisce seempre “muoversi” il meno possibile per evitare brutte sorprese. Se qualcuno prova a fargli cambiare idea si trova di fronte un muro vero e proprio fatto di resistenza.

Acquario

Acquario si percepisce come fragile e anche se prova a nasconderlo, questo non riesce mai completamente. Si percepisce che buona parte del suo modo di fare “duro” e intransigente è motivato da una sorta di complesso che lo porta a sentirsi spesso in condizione di inferiorità rispetto agli altri.

Scorpione

Ama definirsi coerente, ma in molti casi questo corrisponde all’essere eccessivamente rigido e portato a voler interpretare le novità solo a modo suo e solo dopo un processo adattivo non semplice. In sostanza, o si fa come dice lui oppure bisogna scendere a patti con un carattere a metà tra l’orgoglioso e il fortemente testardo.