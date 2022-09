In tantissisme zone del mondo è molto vivo e radicato alle culture naizionali e locali il concetto di barbecue, particolarmente sdoganato ed utilizzato negli Stati Uniti ma che esiste sotto forme leggermente diverse da quelle americane anche in Europa e in varie parti dell’Asia, che prevede la cottura tramite una griglia o uno strumento analogo. Esistono tantissime forme e tipologie di questo strumento ma tutte per forza di cose tendono a sporcarsi in modo particolare a causa del contenuto delle carni che sono via via cotte sulla griglia stessa, che sviluppano in particolar modo grasso che va ad “attaccare” le parti in metallo dello strumento. Ma come rimuoverlo?

Addio grasso dalla griglia: ecco 5 metodi utili ed efficaci

Come intuibile, esistono soluzioni sicuramente efficaci che possono essere adottate con l’ausilio di prodotti specifici dall’elevato potere sgrassante. Spesso infatti si fa uso di un mix di prodottii come acqua calda, un bicchiere di aceto e un bicchierino di sgrassatore, opportunamente miscelati e spruzzati sulla griglia lasciata opportunamente raffreddare dopo l’utilizzo.

Si può fare anche ricorso a oggetti come pagliette di ferro, carta da giornali o quelle da pane che sono adatte a rimuovere lo strato più esterno di grasso. Anche in questo caso conviene utilizzare prodotti natural come quelli che seguono, evitando detergenti a base candeggina e anche quelli concepiti per il forno casalingo.

Se il grasso non è troppo radicato, è sufficiente utilizzare una spugna ben imbevuta di aceto e passarla con energia su tutte le parti ingrassate. Se il grasso è troppo “tenace” bisogna sistemare le parti ingrassate della griglia in un contenitore contenente aceto e sale diviso in parti uguali, e lasciare in ammollo tutte le parti della nostra griglia per una notte. Il giorno dopo sarà sufficiente agire di olio di gomito per rimuovere il grasso che oramai si sarà ammorbidito.

Per pulire gli strumenti è sufficiente tenere in ammollo le varie pinze e forchettoni in una soluzione di aceto quasi puro per una notte intera, e successivamente utilizzare il detersivo per piatti tradizionale.