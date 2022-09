Ecco la lista di tutti gli alimenti che non si possono mangiare in gravidanza

Durante la gravidanza, seguire una dieta sana è molto importante, sia per la mamma che per il bimbo. Ecco la lista di tutti gli alimenti che non si possono mangiare durante la gravidanza.

Dovresti avere una dieta bilanciata e anche evitare di mangiare troppo se riesci. In genere fino al terzo mese potresti mangiare normalmente, poi aumentare fino a 300 kg.

Devi riuscire a variare la dieta, anche se certe cose non devi assolutamente mangiarle.

Gli alimenti che non si possono mangiare in gravidanza

Uova poco cotte o crude, compresa la carbonara e la maionese

Pesce o carne poco cotti o crudi, come sushi o tartare.

Yogurt e formaggi non pastorizzati

Formaggi morbidi e ricotta

Cibi pronti o precotti

Il pesce spada. Questo pesce può contenere dei livelli nocivi di mercurio, che può intaccare il si

Alcool: può danneggiare la crescita del feto

Insaccati: sono ricchi di grassi e potrebbero far male ai bambini. In generale si evitano i salumi;

Ecco come comportarsi