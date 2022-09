Se è sicuramente vero che esistono numerose personalità estremamente pigre, seppur spesso meno evidenti si manifestano anche personalità dal modus operandi opposto, che è quindi considerabile sempre attivo, anzi iperattivo. Il mondo delle donne sembra, almeno in apparenza, essere più correlato a questo concetto, insomma sembra che di donne iperattive risulti essere più facile da trovarne rispetto agli uomini. Le donne più iperattive, che raramente mostrano volontà di fermarsi ma anche solo di rallentare, sono le seguenti.

Queste sono le donne più iperattive dello zodiaco. Le conosci?

Toro

La donna Toro deve essere opportunamente messa in condizioni di operare e dimostrare la personalità straripante che la permane. In caso contrario si isola e diventa apatica, però nella maggior parte dei casi riesce a faree tantissime cose insieme senza apparentemente stancarsi. Anche se a volte è un po’ troppo petulante, generalmente ha un’energia encomiabile e riesce ad influenzare positivameente gli altri.

Leone

Difficile dire da dove effettivamente la Leone riesca a “trarre” le sue energie che la rendono invidiata ed invidiabile. Va detto che la Leone tende ad essere un po’ fumosa, ma è impossibile non definirla iperattiva in ogni senso, ma è anche trascinante ed è impossibile quantomeno non rispettae questa grande vitalità.

Acquario

Generalmente la donna Acquario ha un ritmo tutto personale, in molti casi ha bisogn di poche ore di sonno e difficilmente appare apatica. Anche quando si trova a fare le cose di routine, ossia quelle abituali e “normali”, da sempre il massimo ed è strettamente legata ad un contesto di iperattività perenne.