Da decenni fare uso di strumenti finanziari ed economici per provvedere alla propria dose di risparmi rappresenta non solo qualcosa di “normale”, ma in molti casi una neceessità costante anche a fronte di una tematica, quella legata al denaro elettronico che è sempre più presente. Anche per questo motivo strumenti e nomenclature che sono spesso nate associate a termini bancari, come l’estratto conto che è oramai associato ad un gran numero di servizi e prodotti anche non strettamente legati ad un conto corrente. Ma a cosa serve il conto corrente?

A cosa serve l’estratto conto? Ecco la risposta: “attenzione”

Si tratta di un importante forma di documentazione che risulta obbligatoria per qualsiasi forma dai conto, carta prepagata, libretto di risparmio o postale, ed è tecnicamente una sorta di dettagliato resoconto che evidenzia tutte le entrate ed uscite dal proprio strumento, generalmente in relazione ad un contesto temporale preciso, come può essere un mese, sei mesi o un anno.

Legalmente tutte le banche che operano attivamente sul territorio nazionale sono obbligate a fornire quando richiesto una copia dell’estratto conto, che deve contenere tutte le informazioni legate a prelievi, pagamenti effettuati con la carta di pagamento associata, eventuali assegni, addebiti, ma anche forme di entrata come stipendi, bonifici e simili.

Ogni “movimento” deve essere fornito di descrizione dettagliata ed ha una funzione importante in quanto serve sia per “controllare” quanto accaduto in un contesto temporale più o meno remoto ma anche per verificare eventuali errori da parte della banca oppure per garantire una “prova” a seguito, ad esempio di controlli.

Le banche sono tenute a fornire l’estratto conto quando richiesto, anche se molte provvedono a fornirlo anche senza richiesta generalmente una volta ogni 6 o 12 mesi. A seconda del tipo di istituto di credito, la richiesta di estratto conto può avere un costo oppure essere fornito gratuitamente.