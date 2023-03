La lavanda è una pianta che lascia estasiati già dalla prima volta che la si guarda, grazie al suo profumo inebriante e la sua bellezza, oltre a poter essere usata per creare profumi, saponette ed altre cose utili per la casa.

La sua coltivazione è sempre più in voga dalle nostre parti e dopo aver spiegato in un altro articolo come si può coltivare in vaso, adesso spiegheremo come fare per coltivarla in giardino.

Lavanda: come coltivarla in giardino

Innanzitutto bisogna sapere che la lavanda è una pianta rustica, quindi necessita della circolazione costante di aria, per questo motivo è un bene piantarla ad una certa distanza dalle altre piante per evitare che possa essere ostacolata la sua crescita.

Allo stesso tempo però, bisogna proteggerla dal vento forte e dal freddo pungente, quindi è importante anche che sia in parte riparata. Due collocazioni perfette, ad esempio, sono a ridosso di un pozzo o di un muretto, ma anche a fianco di un muro della casa.

Come iniziare

Per coltivare la lavanda in giardino si può cominciare inserendo un ramo della pianta lungo una decina di centimetri, in un buco precedentemente scavato. Prima di piantare la lavanda ci si deve assicurare di aver messo nel buco terriccio, sabbia e fertilizzanti biologici o in polvere, che servono per favorire il radicamento.

Tutti i tipi di lavanda non hanno esigenze particolari; hanno bisogno di pochissima acqua, così come di concime e cure.

Quando piantarla

Il momento migliore per mettere a dimora o trapiantare le piante di lavanda è il periodo che va dall’autunno alla primavera, per avere poi in estate una splendida fioritura.

Per il primo anno di vita va annaffiata in modo regolare evitando però che si formino ristagni di acqua che possono marcire la pianta.

Una volta che saranno sbocciati i primi fiori e si saranno seccati, va potata intervenendo sui rami fioriti con un taglio netto.