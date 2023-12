Incidente per il presidente USA Joe biden: ecco cosa è accaduto

Periodo importante negli Stati Uniti, ad un anno circa delle prossime elezioni che vedranno l’eventuale permanenza dell’attuale presidente Joe Biden assieme alla consorte Jill durante la scorsa notte, a Wilmington, che ha visto un incidente che ha coinvolto il presidente statuniternse assieme alla moglie.

Le agenzie di stampa statunitensi hanno infatti commentato quasi immediatamente quanto avvenuto nel corso delle ultime giornate che hanno visto il presidente, che si è riproposto per le prossime elezioni in vista del prossimo anno, in una campagna elettorale di fatto già iniziata.

L’incidente non ha direttamente coinvolto Biden e la consorte, che sono di fatto usciti illesi.

Alla fine del 2024 infatti saranno tenute le elezioni presidenziali, e proprio ieri in corrispondenza di quanto avvenuto Joe Biden stava uscendo da un evento elettorale a Wilmington, nel Delaware.

Da quanto è stato evidenziato, improvvisamente una berlina color argento si è direzionata a velocità sostenuta all’interno del corteo dove era effettivamente presente il presidente. La l’automobile ha preso di mira ed ha poi impattato con un SUV presente in loco, in una dinamica ancora da chiarire. Alcuni individui hanno tuttavia ripreso il fatto con i propri smartphone ed hanno evidenziato la scena che ha visto numerosi agenti di sicurezza scortare Biden, totalmente illeso assieme alla moglie, per poi scortarlo fino alla propria abitazione all’interno della città.

L’automobile è stata immediatamente fermata, e gli uomini incaricati alla sicurezza del corteo, quelli della Secret Service, hanno intimato il conducente ad alzare le mani, conducente che si è arreso immediatamente. Ancora poco chiare le dinamiche che hanno portato all’evento che non ha scatenato conseguenze di sorta.

A car collided with part of Biden’s parked motorcade tonight in Wilmington — it just rammed into an SUV that had closed down a street while Biden attended a campaign event.



The circumstances weren’t clear; Biden and the First Lady loaded into their vehicle and left. pic.twitter.com/M3kvbNGfCl