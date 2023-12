Dopo aver debuttato giovanissima nel mondo dell Televisione, Cristina Quaranta è rimasta impressa nella memoria di molti come una delle principali presenze in show come Non è la Rai, a inizio anni 90. Il resto della carriera l’ha vista diversificarsi molto in vari ambiti professionali, fino a prendere parte ad un noto reality show, esperienza anche ripetuta in altri ambiti anni dopo.

Oggi Cristina Quaranta, che ha compiuto da pochi mesi 51 anni, ha parzialmente cambiato vita, pur essendo comunque ancora legata al mondo della TV.

Ricordi Cristina Quaranta? Ecco com’è oggi

Nata a Roma il 14 agosto 1972, Cristina Quaranta ha compiuto da circa 6 mesi 51 anni.

Quando era ancora giovanissima, viene scoperta da Gianni Boncompagni che la porta a prendere parte nelle vesti di showgirl a due edizioni intere di Domenica In, esperienza che farà di fatto da apripista in quanto dopo aver preso anche parte allo show Stasera mi butto presentato da Pippo Franco.

In quegli anni ha anche debuttato come attrice nel film Stasera a casa di Alice di Carlo Verdone ed in un episodio di Classe di Ferro. Tra il 1995 ed il 1996 è anche una delle Veline di Striscia la Notizia insieme ad Alessia Merz. Aveva nel frattempo aumentato le presenze in show sempre sviluppati da Boncompagni come Bulli e pupe, insieme a Paolo Bonolis, e nel 1993 a Rock ‘n’ Roll e sempre su Mediaset, i Guastafeste, nel 1996.

Dagli anni 2000 ha avviato una buona attività di conduttrice televisiva, come in Guida all’Europeo, assieme ad Alberto Brandi e per diversi anni è stata conduttrice di vari programmi legati al poker sul canale POKERItalia24.

Ha preso anche parte per la prima volta ad un reality show, nel 2005, come concorrente dell’Isola dei Famosi anche se l’esperienza è durata poco essendo stata la prina concorrente eliminata del programma.

Nel 2022 ha preso parte al Grande Fratello VIP, dove è stata estromessa durante la 10° puntata, nel frattempo proprio durante l’esperienza nell’ultimo reality show, ha lavorato in un ufficio stampa, è stata un agente immobiliare, ed è stata proprietaria e commessa di un negozio di Milano, città dove attualmente risiede.

E’ stata sposata dal 2001 per oltre 10 anni con l’imprenditore Matteo De Stefani dalla quale ha avuto una figlia, Aurora, che è entrata anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello VIP. La seguente relazione, durata alcuni anni, è stata decisamente problematica come lei stessa ha ammesso.