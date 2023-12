Il contesto sociale è in continuo subbuglio ed in continuo cambiamento con delle sensibilità che in ambiti come quello attuale, sono particolarmente sensibili come il concetto di sensibilità anche comunicativa verso le donne, con i purtroppo sempre frequenti casi di violenza sulle donne. Anche la TV ha evidenziato alcuni “scivoloni” in alcuni casi non troppo gravi ma fuori contesto e “fuori tempo massimo” che hanno coinvolto personaggi famosi. Stavolta è successo in diretta ad uno chef, Sergio Barzetti, in una rubrica che fa parte di uno show di Antonella Clerici, È sempre Mezzogiorno che nella puntata del 19 dicembre 2023 ha espresso una forma di frase considerata immediatamente sessista.

Lo chef si è pubblicamente scusato in modo generale, per il proprio metodo dialogativo che è stato considerato poco coerente anche con il tipo di programma in questione.

Attraverso i propri social media lo chef nativo di Varese ha espresso quindi un “dietrofront”.

Sergio Barzetti, bufera per lo chef allo programma della Clerici: ecco cosa ha detto

Durante il programma infatti, quando lo chef era in compagnia di Antonella Clerici durante una preparazione di un piatto, nello specifico un risotto alle bollicine e radicchio tardivo, che necessita di un apporto di vino, La Clerici ad un certo punto ha chiesto allo chef Barzetti la quantità di vino da aggiungere, continuando con “E il resto cosa ne facciamo? Lo beviamo”, da lì la risposta dello chef che ha proferito “Vai a fare una cosa importante: stordisci la preda” che ha trovato la risposta imbarazzata della Clerici, con un “Detto così non è carino”.

Probabilmente la cosa non avrebbe avuto un eco mediatico così rilevante, ma il tutto è proseguito dallo chef che ha anche ricordato nell’occasione come ha conosciuto la moglie, in termini considerati da una parte rilevante dei social media abbastanza fuori luogo, anche considerato il contesto attuale, molto sensibile dopo i recenti femminicidi, come quello di Giulia Cecchettin, che pur in un contesto molto diverso, ovviamente, ha reso la tematica della violenza, anche verbale, molto più sentita.

“Quando pasturavo Laura, eravamo a un corso di cucina. L’ho vista subito tra le tante. Cavoli ragazzi, non sono tutte così giovani le mie allieve di solito”

L’episodio ha avuto immediatamente una grande rilevanza, e come esaminato anche dalla Vigilanza Rai, ha chiesto subito spiegazioni sul comportamento dello Chef che dopo diverse ore ha deciso di scusarsi attraverso i social con un post, pubblicato su una delle “storie” di Instagram: