La TV in Italia ha avuto come è anche logico che sia, un impatto sociale assolutamente rilevante e di natura fondamentale per l’apporto sociale, in quanto attraverso quello che per decenni è stato il tubo catodico, ha sviluppato un nuovo modo di interfacciarsi con l’intrattenimento e l’informazione: Alessandra Canale, a lungo la signorina buonasera, in totale per oltre 20 anni, è stata una delle presenze più riconoscibili della Rai, annunciando i programmi dagli anni 80 fino al nuovo secolo. Cosa fa oggi Alessandra Canale?

L’ex annunciatrice, oggi 60enne, è rimasta nel mondo della TV seppur in ruoli sensibilmente differenti, ed oltre ad aver preso parte al ruolo di signorina buonasera, oramai non più utilizzato dai palinsesti Rai. Proprio con Rai anni fa ha avuto un lungo contenzioso contrattuale, che poi si è risolto dopo diverso tempo.

Ricordi Alessandra Canale? Ecco cosa fa e com’è oggi

Nata a Formia il 31 ottobre 1963. da giovanissima prende parte a Miss Italia nel 1981 e nello stesso debutta in alcune pellicole relative alla commedia sexy all’Italiana, come Pierino il Fichissimo ed alcune pellicole successive, anche se il suo ruolo più importante è quello dell’annunciatrice sulle emittenti Rai, a partire dal 1983, dopo aver acquisito una laurea in Lettere alla Facoltà di Giurisprudenza La Sapienza di Roma.

Ha continuato a mantenere questo ruolo, della signorina buonasera, fino al 2003, diversificando altre forme di conduzioni televisive come ad esempio Ballando con le Stelle, Spazio Libero e tanti altri.

Resta come detto fino al 2003 nel ruolo sopramenzionato, in un ultimo annuncio che la vede scoppiare a piangere in diretta, al tutto sarà accompagnato un contenzioso legale tra l’annunciatrice e la Rai, che annuncerà un primo ricorso per essere riammessa in questo ruolo, al quale seguirà un contro ricorso sulla decisione inizialmente vinta, che la porterà nuovamente a vestire i panni dell’Annunciatrice dal 2013 al 2016, quando il ruolo della signorina buonasera è stato effettivamente dismesso.

Ma cosa fa oggi Alessandra Canale? Continua a lavorare con Rai collaborando con Rai Pubblica Utilità presentando le rubriche Rai Mobilità, Onda verde, Meteo SeraeMeteo Europa.

E’ stata legata sentimentalmente negli anni 90 con l’armatore ed ex politico Amedeo Matacena, con il quale nel 1995 ha il figlio Amedeo Junior.

Nel 2013 si è sposata col procuratore sportivo Antonio Caliendo.