Berlino, il carismatico ladro del cuore de La Casa di Carta, ha lasciato il segno a Roma insieme a Pedro Alonso, attore spagnolo giunto in Italia per presentare lo spin-off di una delle serie più amate di Netflix. La trama si dipana in una nuova banda, un intricato colpo da organizzare, questa volta ambientato a Parigi, e ancora una volta il filo conduttore è tessuto dall’amore.

L’appuntamento fissato per il 29 dicembre su Netflix promette emozioni e colpi di scena. Pedro Alonso ha sfilato con eleganza sul red carpet romano, accompagnato da due dei suoi nuovi compagni d’avventura: Tristán Ulloa, il professore filantropo e consigliere di Berlino, e Michelle Jenner, interprete di Keila, un genio dell’ingegneria elettronica. Prima di incantare i fan sulla terrazza del Pincio, Alonso ha avuto un incontro sorprendente con Al Bano, aggiungendo un tocco inaspettato a questa avvincente presentazione.

Spin-Off della Casa di Carta: Pedro Alonso si racconta a Roma

Pedro Alonso ha scelto Berlino come palcoscenico per omaggiare la musica italiana, esibendosi in una performance di “Felicità”, dopo il precedente tributo con “Bella ciao”. L’attore spagnolo ha sottolineato l’importanza della musica italiana, definendola cruciale per le radici mediterranee. Riguardo a “Bella ciao”, ha dichiarato: “È sempre molto significativa per me, la custodisco con cura”.

Durante la sua eclettica permanenza a Roma, Pedro Alonso ha aggiunto un tocco di cinema alla realtà, immergendosi nelle acque della Fontana di Trevi, rievocando così una delle scene più memorabili de “La dolce vita”. In un’intervista, l’attore ha condiviso il suo profondo amore per l’Italia, esprimendo l’entusiasmo di assaporare il pandoro, un autentico piacere culinario.

Schietto e scherzoso, Pedro Alonso ha raccontato dei tratti negativi del suo personaggio Berlino, sottolineando ironicamente: “Non lo consiglierebbe a nessuna donna. È il peggiore, egocentrico e allo stesso tempo romantico”. Le sue risate contagiose hanno reso chiara la distinzione tra l’attore e il personaggio, regalando un ulteriore scorcio della sua affabilità durante questa avventura romana.

Pedro Alonso, classe 1971 e originario della suggestiva Galizia, porta con sé la ricchezza delle sue radici spagnole. La sua formazione presso la scuola d’arte drammatica a Madrid si riflette in una maestria nell’arte dell’interpretazione, unendo il suo talento a una profonda passione per la pittura.

Oltre ad essere un attore poliedrico, Alonso sogna di lavorare sotto la regia di maestri del cinema italiano come Paolo Sorrentino e Nanni Moretti, ispirato dalla loro visione unica. Guardando al futuro, Pedro Alonso ha persino esplorato l’idea di partecipare a un ipotetico spin-off in Italia, aggiungendo un tocco di entusiasmo e possibilità al suo percorso artistico in continua evoluzione. La sua versatilità e ambizione promettono di portare ancora molte sorprese e progetti avvincenti nell’universo dell’arte e dello spettacolo.