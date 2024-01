Le più recenti innovazioni nel settore della tecnologia applicata al web

Quello del web è un mondo in continua evoluzione, in cui periodicamente emergono nuove tecnologie che molto spesso finiscono per rimodellare interi settori, rendendo possibili cose che fino a poco tempo fa sembravano assolutamente impensabili. Indubbiamente, uno degli argomenti dei quali si è parlato di più negli ultimi anni è lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. In questo campo, nel giro di relativamente poco tempo, sono stati compiuti passi da gigante e man mano che si va avanti, le AI (l’acronimo inglese con cui viene indicata l’intelligenza artificiale) diventano sempre più sofisticate e realistiche, eguagliando (e in alcuni casi superando) le capacità degli esseri umani.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’applicazione e allo studio degli algoritmi e all’implementazione del machine learning, sottoinsieme dell’intelligenza artificiale che consiste nell’addestrare i computer a imparare dai dati e a migliorare con l’esperienza. Queste innovazioni, che alcuni apprezzano ma che in altri creano inquietudine, stanno diventando progressivamente sempre più diffuse negli ambiti più disparati, contribuendo a facilitare la vita delle persone.

Realtà virtuale e realtà aumentata

Se ne parla già da anni, ma negli ultimi tempi sono stati fatti passi da gigante anche per quanto concerne la realtà aumentata (abbreviata con l’acronimo AR) e la realtà virtuale (per cui l’acronimo utilizzato è VR). Per realtà aumentata si intende l’esperienza interattiva in grado di potenziare il mondo reale attraverso informazioni percettive generate da computer e si può sperimentare utilizzando software, app e hardware (un esempio sono gli occhiali AR, grazie ai quali la realtà aumentata sovrappone contenuti digitali ad ambienti e oggetti reali).

Benché restino ancora mediamente molto costosi, si stanno diffondendo molto anche i visori VR, attraverso cui sperimentare la realtà virtuale, ossia quel tipo di tecnologia immersiva che proietta chi la utilizza in un qualsiasi luogo 3D mediante l’utilizzo di apposito device nascondendo il mondo reale. L’integrazione di AR e VR nelle esperienze web è sempre più diffusa e sta aprendo a nuove possibilità interattive.

Sul web, inoltre, sono state migliorate anche le tecnologie di rendering avanzate, arrivando così a compiere significativi passi avanti dal punto di vista delle esperienze grafiche, oggi più avanzate e performanti che mai. L’evoluzione riguarda anche la fotografia computazionale, che attraverso l’uso di algoritmi avanzati, consente di migliorare la qualità delle immagini e offrire funzionalità come la messa a fuoco postuma e la rimozione di persone o di oggetti.

Come il progresso tecnologico ha rivoluzionato i casinò online

L’evoluzione tecnologica del web ha interessato in maniera importante anche il settore dei casinò. Si può dire con certezza che questo sia stato addirittura uno degli ambiti che ha tratto i maggiori benefici dalle innovazioni tecnologiche applicate a internet. Il gioco online, come in molti già sapranno, è da anni un fenomeno in continua ascesa e progressivamente conquista ampie fette di mercato.

Questo segmento, di fatto, è diventato la principale alternativa ai casinò tradizionali. Il successo dei portali di casino online si deve in particolar modo a fattori come la varietà di giochi offerti e la possibilità di giocare da qualsiasi luogo, a qualsiasi orario, avendo come unica condizione quella di disporre di una connessione a internet. Ma quali sono le più recenti innovazioni nel gaming online? Ad esempio, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (AI), che viene utilizzata nei casinò sul web al fine di migliorare l’esperienza di gioco degli iscritti personalizzando le offerte di gioco, oppure per fornire assistenza ai clienti attraverso chatbot, o ancora, per rilevare comportamenti di gioco compulsivo.

Alcune piattaforme hanno implementato anche tecnologie come la realtà virtuale (VR) e la realtà aumentata (AR) per offrire ai giocatori un’esperienza di gioco ancora più immersiva. Per certi versi si tratta di una vera e propria rivoluzione, che cambia il modo in cui i giocatori interagiscono con i casinò, aumentando il realismo. Nello specifico, la realtà virtuale viene impiegata per creare ambienti di gioco virtuali realistici e interattivi rispetto a quelli tradizionali che fanno sentire i giocatori come se si trovassero davvero all’interno di un casinò, con croupier reali e altri giocatori. La realtà aumentata, invece, viene impiegata per aggiungere elementi digitali al mondo reale (un esempio pratico è la possibilità di visualizzare le regole di un gioco, ottenere informazioni sulla tabella dei pagamenti).

Più sicurezza durante la navigazione e nella trasmissione dei dati

Benché la bolla delle criptovalute (le monete virtuali che hanno tenuto banco negli ultimi anni) sembri essersi definitivamente sgonfiata dopo un periodo di boom, un altro tipo di innovazione del quale si è tanto sentito parlare nell’ultimo lustro riguarda la tecnologia blockchain, concepita al fine di migliorare la sicurezza nella trasmissione dei dati, la trasparenza e la privacy degli utenti che navigano nella rete.

La tecnologia applicata al web ha compiuto importanti passi anche in tema di cybersecurity, ossia di sicurezza informatica avanzata. Negli ultimi anni, infatti, si è registrato un considerevole aumento delle soluzioni di sicurezza per proteggere i server che custodiscono i dati sensibili e prevenire attacchi informatici, avvalendosi anche di strumenti di intelligenza artificiale per il rilevamento delle minacce.

Sempre in tema di sicurezza, va sottolineato come oggi, la maggior parte delle app di messaggistica istantanea sia ormai dotata di crittografia end-to-end, ossia un sistema di comunicazione cifrata in cui solo le persone che stanno comunicando possono leggere i messaggi, evitando che terze parti, Internet Service Provider e gestori delle reti di telecomunicazione compresi, possano leggere o alterare i messaggi scambiati tra due o più utenti. Le misure di sicurezza riguardano anche le transazioni sul web, dato che le odierne app di messaggistica non si limitano solo allo scambio di messaggi, foto e video ma consentono anche di effettuare acquisti.

In conclusione, per quanto alcuni dei cambiamenti legati alla tecnologia applicata alla rete possano essere considerati radicali e non manchino di mettere la società di fronte a nuove sfide anche dal punto di vista normativo, il progresso tecnologico nel campo di internet non deve fare paura ma va guardato con una visione di più ampio respiro, come un qualcosa che può contribuire a migliorare e semplificare ulteriormente le nostre vite.