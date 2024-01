età, origini, Mare Fuori, Instagram, aggressione, Le Iene

Artem Tkachuk, un giovane attore di 23 anni nato in Ucraina il 7 luglio 2000, è diventato estremamente popolare grazie al suo ruolo di Pino nella fortunata serie “Mare Fuori”, che è stata trasmessa sia da Rai che da Netflix. Dopo il successo della prima stagione, Netflix ha acquisito i diritti della serie. Artem è considerato uno degli attori più promettenti in Italia.

Artem è cresciuto ad Afragola, in provincia di Napoli. Inizialmente, il suo sogno era diventare un campione di boxe, ma durante le fasi iniziali della produzione di “Gomorra”, è stato notato da Massimiliano Pacifico, che stava cercando un attore per il film “La paranza dei bambini”. Artem è stato selezionato per interpretare il personaggio di Tyson in questo film. Successivamente, ha ottenuto ancora più successo nel ruolo tormentato di Pino in “Mare Fuori”, che gli ha dato una grande visibilità e l’ha portato ad essere ospite anche al Festival di Cannes.

Nel 2019, Artem è stato vittima di un’aggressione da parte di un gruppo di ragazzi mentre si trovava con un amico a Via Calabritto, alle 3 di notte. Nonostante sia riuscito a fuggire insieme al suo amico, è rimasto leggermente ferito durante la fuga.

Nel 2022, Artem ha preso parte al film “Nostalgia” di Mario Martone, dove ha interpretato il ruolo di Oreste da giovane. Non si sa molto della vita personale di Artem, poiché è molto riservato. Tuttavia, su Instagram è molto seguito e spesso condivide post riguardanti le sue passioni, come la boxe e i viaggi.

