Formaggio potenzialmente pericoloso, soggetto a richiamo: ecco quale è

Formaggio a rischio salute: come evidenziato dal Ministero della Sanità è stato rilevato un ammontare di una tipologia specifica di questo prodotto diffuso in una specifica catena di supermercati italiani, anche se si tratta di un prodotto francese. Il Ministero ha provveduto quasi istantaneamente a ravvisare i fornitori ed anche i consumatori sul non acquistare questo lotto di formaggio. Di quale si tratta?

Formaggio pericoloso, quale è stato tolto dalla disponibilità?

Stiamo parlando del formaggio Brie, brand Tour De Marze prodotto dall’azienda francese Paturages Comtois, di preciso è stato concepito presso il caseificio industriale Rue de la Fromagerie, ad Aboncourt-Gesincourt, in Francia (marchio di identificazione FR 70.002.001 CE). Il lotto di produzione interessato e soggetto a questo specifico richiamo è BPBY2. Questa particolare forma di lotto è stata registrata come messa in vendita presso i supermercati Esselunga.

Questo lotto prende in esame, come da immagine sottostante, le confezioni di questo formaggio da 3 KG.

Il richiamo è stato ordinato e ricevuto causa contaminazione da listeria, quindi rischio batterico dovuto a listeriosi, che è una delle principali forme di contaminazione a carattere alimentare. La listeria infatti è presente in numerosi contesti e può portare diverse problematiche di salute, nello specifico tende a proliferare parecchio in ambienti umidi, quindi prodotti di origine animale come formaggi e carni.

Nella quasi totalità dei casi la listeria non ha un effetto sulla salute a lungo termine, però presenta in ogni caso pure per i soggetti sani una lista di sintomi da non sottovalutare come nausea, influenza, febbre alta, malessere generale ma anche disidratazione eccessiva dovuta a sudore.

Nella sua forma più pericolosa ovvero sistemica può diventar epericolosa in particolare per donne in stato interessante, bambini molto piccoli o neonati, immunodepressi e anziani. Può infatti fare da veicolo a malattie come sepsi, meningite e simili e presso le donne incinte può causare aborti e decesso del futuro nascituro.

Se abbiamo acquistato questa tipologia specifica di formaggio (che presenta una scadenza al 24 settembre 2026) la cosa più saggia da fare è di riportare il prodotto acquistato incriminato presso il punto vendita e naturalmente non consumarli per evitare rischi per la salute