Oroscopo di domani 7 febbraio 2020: le previsioni segno per segno

La settimana volge al termine e l’oroscopo di domani 7 febbraio 2020 preannuncia grandi novità. Venere in Ariete favorirà i nati in Bilancia, mentre l’entrata della Luna in Leone sarà un incentivo per tutti i segni a risvegliare i propri istinti. Vediamo, segno per segno, cosa succederà nelle prossime ore.

Le previsioni di domani 7 febbraio per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come anticipato dall’oroscopo della settimana, per voi Ariete sarà una giornata in cui potrete recuperare energia e serenità, grazie all’entrata di Venere nel segno. Nel lavoro potreste avere qualche piccolo grattacapo, facilmente superabile. Toro per voi in Amore questo è un buon momento, cercate solo di non farvi prendere troppo dall’ansia e concentratevi maggiormente sul partner. Sul lavoro siate cauti, maggior fortuna arriverà nei prossimi mesi. Gemelli, gli astri di domani 7 febbraio parlano chiaro: vi sentirete un po’ sotto stress, non mollate, da aprile ricomincerete a respirare! In Amore potreste dover affrontare qualche difficoltà in coppia, per i single nuovi incontri all’orizzonte. Per i nati in Cancro l’oroscopo di domani vi metterà a dura prova. Le coppie vivono momenti di tensione e di crisi, per quanto possibile non siate polemici e cercate di alleggerirvi un po’ l’animo. Il lavoro vi pone davanti qualche problema e vi sentite stanchi: tenete duro ancora un po’!

Oroscopo del 7 febbraio 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Giornata molto positiva per i Leone grazie alla Luna nel segno. L’oroscopo di domani 7 prevede nuovi amori per i single, approfittatene! Per le coppie che stanno vivendo qualche problema, sono in arrivo giornate positive. Il lavoro vi porterà le gratificazioni che meritate da tempo. Vergine, i dubbi che vi hanno tormentato in passato, finalmente stanno sparendo. Il vostro partner, così come il lavoro, potrà beneficiare, domani, di una vostra maggiore disponibilità e serenità. Le stelle sono molto ottimiste con voi, Bilancia, soprattutto in Amore. Venere in Ariete ti darà l’energia necessaria a cancellare ogni ostacolo che si presenterà nella coppia e vivere una giornata fantastica. Sul lavoro potreste avere qualche piccolo inconveniente, fatevi le vostre ragioni con calmo. I nati in Scorpione lo sanno bene, queste giornate non sono facilissime e anche domani, venerdì 7, gli astri vi metteranno a dura prova. Cercate di arrabbiarvi di meno, evitate i litigi futili e focalizzatevi, invece, su ciò che davvero conta per voi. Nessuna novità per i single. Le finanze vi danno alcuni grattacapo, ma troverete presto il giusto equilibrio.

Oroscopo di domani 7 febbraio per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

I nati sotto il segno del Sagittario dovranno fare i conti con Marte non favorevole che potrebbe portare qualche malumore già dalle prime ore di venerdì 7. In amore cercate di apprezzare quello che avete e le cose non potranno che migliorare. Da sabato la vostra relazione avrà una svolta interessante. L’oroscopo di domani anticipa una giornata molto positiva per i Capricorno che sono in coppia; anche i single potranno trascorrere un venerdì sera molto piacevole e stimolante. La luna in opposizione, però, potrebbe disturbarvi in ambito lavorativo e portarvi qualche discussione di troppo. Fatevi le vostre ragioni, ma con garbo. Domani 7 febbraio gli Acquario saranno baciati dalla fortuna sotto tutti i punti di vista. Le stelle sono propizie per chi è impegnato in nuovi progetti lavorativi. Anche in amore tutto procede per il versante giusto. Le previsioni di domani per i nati in Pesci sono positive. L’uscita di Venere dal vostro segno non deve preoccuparvi, tutt’altro. I single potranno vivere degli incontri interessanti, mentre per le coppie si prospetta una serata dai toni piccanti. Anche sul versante lavorativo le cose vanno bene, anche se un po’ più a rilento di quanto vorreste.