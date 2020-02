Oroscopo Paolo Fox martedì 11 febbraio 2020: le previsioni segno per segno

Cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 11 febbraio 2020? Ecco nel dettaglio le previsioni del famoso astrologo, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox per martedì 11 febbraio 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Le previsioni astrali di Paolo Fox per martedì 11 febbraio vi regalano buone notizie, Ariete. Venere nel segno continua a portarvi serenità in amore. La coppia è, per voi in questi giorni, un ottimo punto di riferimento, dove rifugiarvi se avete qualche preoccupazione nel lavoro. Per i Toro questo è decisamente un periodo particolare, a causa di qualche tensione economica. Dal prossimo mese ci saranno dei miglioramenti. Gemelli, La Luna dissonante di domani martedì 11 febbraio potrebbe crearvi qualche incertezza nel lavoro. In amore molto bene grazie all’influenza favorevole di Venere. I Cancro escono da un periodo piuttosto difficile, non ancora del tutto superato. Giove e Saturno, infatti, sono ancora in opposizione, ma già a fine settimana vedrete dei miglioramenti nella vita sentimentale.

Le previsioni di Paolo Fox domani 11 febbraio 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

I nati in Leone dovrebbero concentrarsi su un progetto lavorativo a breve termine, poiché ci sarà da prendere una decisione entro breve. Sul fronte amoroso le cose stanno per migliorare; potreste fare un incontro interessante a fine settimana. L’oroscopo di Paolo Fox per domani 11 febbraio è ottimo per i nati sotto il segno della Vergine, grazie a una Luna favorevole. Domani, ma non solo, sarà una giornata positiva sia per il lavoro sia per i sentimenti. Per la Bilancia non sono giorni facili. Le discussioni in amore vi stancano, cercate però di non portare nella coppia le preoccupazioni che avete nel lavoro. Lo Scorpione vivrà un martedì 11 febbraio con qualche piccola nuvola passeggera nel suo cielo, causata da spese impreviste. Anche in amore potrebbero esserci tensioni, siate prudenti.

Previsioni di Paolo Fox martedì 11 febbraio 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario: l’oroscopo di Paolo Fox di domani martedì 11 febbraio, vi avvisa che potreste risentire gli strascichi di una Luna ancora dissonante. Si tratta di pazientare un giorno e poi la settimana prenderà una piega migliore. Cercate di non stancarvi troppo fisicamente. I Capricorno hanno Giove e Saturno dalla loro. Anche se non vedete vicina la realizzazione dei vostri progetti, dovete avere un po’ di pazienza: presto arriveranno le notizie che desiderate. Le stelle sorridono agli Acquario che vivranno una settimana davvero buona. Martedì 11 molto bene sia in amore che nel lavoro, anche se saranno mercoledì e giovedì le giornate che vi daranno maggiori soddisfazioni, soprattutto dal punto di vista relazionale. I nati in Pesci possono avere martedì 11 soffrire qualche lieve malumore dovuto alla Luna dissonante. Cercate di non cedere troppo alla negatività che avvertite intorno.