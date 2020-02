Oroscopo Branko domani sabato 29 febbraio 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Branko per domani sabato 29 febbraio 2020. Come sarà la fine di febbraio per i primi segni zodiacali? Un sabato caratterizzato da intuizioni interessanti per l‘Ariete. Il Toro è vincente su tutti i fronti. I nati in Gemelli devono darsi da fare, mentre il Cancro si muove ancora sulla difensiva. Vediamo le previsioni liberamente tratte dall’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko per domani sabato 29 febbraio 2020: Ariete

In questi giorni le questioni lavorative ti disorientano molto. Non tutto procede come vorresti, ma devi pazientare ancora per poco. Rimani ancorato agli obiettivi che ti sei prefisso, perché potresti ricevere delle conferme prima di quanto credi. Sabato sarà una giornata di intuizioni interessanti.

Oroscopo Branko per domani sabato 29 febbraio 2020: Toro

Avete un bellissimo oroscopo che vi apre qualsiasi porta. Niente vi può fermare ora. Nel lavoro otterrete il successo meritato e in amore potrete riscoprire, se lo vorrete, emozioni intense.

Oroscopo Branko per domani sabato 29 febbraio 2020: Gemelli

È un momento in cui dovrete seminare bene, per raccogliere i frutti nei prossimi mesi. Dedicate tempo ed energia ai nuovi progetti, valutateli con cura e non mancherete il bersaglio questa primavera.

Oroscopo Branko per domani sabato 29 febbraio 2020: Cancro

Vi sentite ancor precari sul lavoro così come nella vita privata. Non trovate le conferme che desiderate e questo vi turba molto. L’oroscopo di Branko vi consiglia di chiedere aiuto a un amico lontano, per avere quel punto di vista esterno che vi serve adesso.