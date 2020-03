Quali sono le controindicazioni dell’ananas? Eccole nel dettaglio

L’ananas appartiene alla famiglia delle Bromeliaceae. L’ananas è un frutto curioso, esso è tecnicamente un’infruttescenza. Ogni pianta di ananas produce un solo frutto ogni 18 mesi e nessun altro.

L’ananas non necessita dell’impollinazione affinché si formi il frutto. Volendo descrivere un po’ questo frutto, possiamo dire che ha una polpa molto carnosa e succosa, di colore giallo, dal sapore dolce con retrogusto acidulo a seconda dello stato di maturazione. E’ un frutto rivestito da una scorza di colore marrone, formata da tante placchette fuse tra loro. Il principio attivo di questo frutto è la bromelina, la quale apporta numerosi benefici al nostro organismo.

Si tratta di un frutto ampiamente presente in Italia sul mercato, sia il frutto intero da consumare fresco, che in scatola, altra variante molto apprezzata per la facilità di utilizzo.

Valori nutrizionali e calorie

L’ananas apporta poche calorie, parliamo di circa 40 Kcal per 100 grammi di prodotto consumato. Dunque è un frutto che può essere incluso in una dieta sana ed equilibrata, ovviamente senza mai eccedere nelle porzioni. Quando si acquista l’ananas in scatola, è importante andare a leggere gli ingredienti, in quanto nella maggior parte dei casi sono aggiunti zuccheri, quindi sarà decisamente più calorico. Meglio preferire l’ananas al naturale.

Il suo componente principale, come nella maggior parte dei frutti, è l’acqua. Oltre all’acqua sono, ovviamente, presenti molti nutrienti che sono poi i veri responsabili delle sue numerose proprietà benefiche. Si tratta di un frutto che apporta modeste quantità di carboidrati sotto forma di zuccheri, quindi gran parte delle calorie derivano proprio dalla presenza del fruttosio.

A differenza di tanti altri frutti il quantitativo di fibre presenti è basso, l’indice glicemico, invece, è medio. Oltre ai carboidrati sono, però, presenti sali minerali e vitamine. Tra i minerali i più abbondanti risultano essere il potassio e il magnesio, mentre la vitamina più abbondante è la vitamina C, conosciuta anche come acido ascorbico. Tutti questi nutrienti sono fondamentali per il corretto funzionamento del nostro organismo e per mantenerlo in salute.

Benefici dell’ananas

La presenza della bromelina, e di tutti gli altri nutrienti, fa sì che l’ananas apporti molti benefici alla nostra salute. Vediamo insieme qualche beneficio.

Aiuta a prevenire patologie tumorali

Rafforza il nostro sistema immunitario

E’ un ottimo alleato contro la cellulite e la ritenzione idrica

Proprietà antinfiammatorie

Trattamento dell’asma

Trattamento per ferite e ustioni

Proprietà digestive

Curiosità

Nel mondo, l’ananas è il frutto in scatola più consumato. L’ananas è un frutto non climaterico. Ciò significa che una volta che il frutto è staccato dalla pianta si interrompe la sua maturazione. Solo la buccia può continuare a cambiare colore, ma la polpa e il suo contenuto zuccherino, restano immutati.

Controindicazioni dovute al consumo di ananas

Ci teniamo a specificare che le controindicazioni si manifestano quando si fa un abuso di questo frutto, consumare delle porzioni bilanciate non apporterà alcun effetto negativo alla nostra salute.

Iniziamo con il dire che non ci sono ancora degli studi clinici certi condotti sulle donne in gravidanza e in fase allattamento, quindi non si è ancora in grado di determinare quali potrebbero essere gli effetti indesiderati in questi casi. Ciò che però ci sentiamo di consigliare è di chiedere un parere medico prima di consumare questo frutto.

I preparati a base di ananas sono non sono indicati in soggetti affetti da ulcera peptica e nei pazienti che seguono una terapia anticoagulante, questo perché la bromelina può aumentare l’assorbimento di tetracicline e amoxicillina.

Nonostante non siano noti degli effetti collaterali significativi, potrebbero verificarsi delle reazioni allergiche in individui sensibili.

Altri possibili effetti indesiderati, a seguito di un abuso di ananas, anche se non confermati, sono la nausea, il vomito, la diarrea, la metrorragia e la menorragia. Quindi sempre meglio non abusare dell’ananas, come per ogni altro alimento, in questo modo beneficeremo solo degli effetti positivi senza rischiare di andare incontro a delle controindicazioni.