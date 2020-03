Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 13 marzo 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Eccoci arrivati puntuali all’appuntamento con l‘oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 13 marzo 2020. Sono giorni molto particolari che scivolano via tra alti e bassi. Vediamo insieme come trascorreranno questo fine settimana gli ultimi 4 segni dello zodiaco. Di seguito, nello specifico, l’oroscopo di Paolo Fox per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 13 marzo 2020: Sagittario

Sono giornate intriganti dal punto di vista sentimentale. Avrete voglia di provare nuove emozioni. Chi sta valutando se dichiararsi o no con una persona, dovrebbe prendere una decisione entro marzo. In aprile arriverà una fase caratterizzata da maggiore insicurezza. Anche sul lavoro avete un oroscopo valido, pronto a sostenere tutti i nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 13 marzo 2020: Capricorno

I pianeti proteggono tutte le storie d’amore che nascono ora. I single che vogliono conoscere nuove persone, potranno contare sul favore delle stelle ora. Domani 13 e sabato 14 marzo avrete due giornate molto interessanti dal punto di vista lavorativo: sfruttatele al massimo!

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 13 marzo 2020: Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox vi avvisa: domani potreste perdere involontariamente le staffe con il partner. Sforzatevi di tenere il nervosismo sotto controllo. Prosegue questo periodo di rinnovamento. Gli Acquario che hanno in cantiere qualche progetto interessante, dovrebbero cominciare a muoversi già adesso.

Oroscopo Paolo Fox per domani venerdì 13 marzo 2020: Pesci

Il mese di marzo stimola in voi la voglia di una nuova relazione. Il popolare astrologo di Rai2 vi invita ad assecondare questa voglia e a uscire di casa. La persona che fa per voi, potrebbe essere dietro l’angolo! Il lavoro procede bene, ma attenti a non subire troppo stress, soprattutto questo fine settimana.