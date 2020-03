Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 23 marzo 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Siamo tornati al nostro appuntamento giornaliero con l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 23 marzo 2020. Inizia una nuova settimana: cosa succederà agli ultimi 4 segni zodiacali? Amore un po’ agitato per il Sagittario e i Pesci. I nati in Capricorno al top, mentre l’Acquario è giù di corda. Vediamo, nello specifico, cosa svela l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 23 marzo 2020: Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox vi invita alla cautela: potreste avere dei problemi con il vostro partner, causati anche da questo isolamento forzato. Cercate di tener duro!

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 23 marzo 2020: Capricorno

Siete protetti da un cielo molto fortunato. Chi ha un interesse per una persona, potrebbe ricevere delle buone conferme. È un ottimo momento anche per le finanze e per fare qualche passo in più nel lavoro in vista dell’estate.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 23 marzo 2020: Acquario

Domani lunedì 23 marzo per alcuni Acquario potrebbe essere una giornata un po’ malinconica. Il noto astrologo di Rai2 vi avverte: non trasformate questa tristezza in aggressività verso gli altri! Presto un aspetto della vostra vita cambierà.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 23 marzo 2020: Pesci

Domani sarà un giorno un po’ delicato. Dovrete muovervi con molta prudenza in coppia, specialmente i Pesci che vivono una relazione di lunga data. Il non detto potrebbe diventare motivo di controversie con il partner.