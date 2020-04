Gemma Galgani imita Sophia Loren | Dama scatenata a Uomini e Donne

By

Gemma Galgani imita Sophia Loren durante un ballo sensuale per catturare l’interesse del suo cavaliere misterioso. Cosa avrà fatto la dama per impressionarlo?

Durante la puntata di oggi, abbiamo potuto vedere una Gemma Galgani pronta a tutto per conquistare i suoi cavalieri misteriosi visto il termine repentino del nuovo format. Uomini e Donne infatti, ha deciso di tornare con il classico programma in studio dal 4 Maggio, coincidendo l’inizio della Fase 2 emanata dal Governo.

Gli ascolti del nuovo format non sono stati dei migliori e Maria De Filippi ha così deciso di tornare alla vecchia edizione, rispettando però tutte le linee guida per arginare il Coronavirus. Questo significa che, per Gemma Galgani è tempo di bilanci e di conquiste prima che i suoi cavalieri decidano o meno di conoscere la dama dal vivo.

Gemma Galgani imita Sophia Loren

Gemma Galgani è pronta a tutto e durante la puntata di oggi, decide di imitare Sophia Loren in Mambo Italiano. Tutto questo, per conquistare il cuore di uno dei suoi ammiratori che grazie alla scrittura, la sta conoscendo nelle ultime settimane.

La dama di Uomini e Donne prende così fiducia in se stessa mettendo da parte la timidezza che la contraddistingue. Decide così di ballare per lui con un abito che, lo stesso cavaliere ha voluto regalarle. Il vestito, rosso proprio come quello dell’attrice, ha reso Gemma Galgani nuovamente protagonista assoluta della puntata, mostrandosi emozionata durante il ballo.

La reazione dell’opinionista Tina Cipollari però, è stata proprio come tutti i telespettatori si aspettavano, criticando e attaccando la dama che per l’ennesima volta si è resa, a suo dire “ridicola”.

Dama scatenata durante il ballo

Nonostante le tantissime critiche di Tina Cipollari, Gemma Galgani ha deciso e continuato il suo ballo sfrenato per il cavaliere. La dama infatti, continua a credere che nascosto dietro una di quelle chat, ci sia l’uomo che potrà regalarle una storia d’amore degna di una favola.

Gemma Galgani continua a mettere la parte le infinite critiche dei telespettatori e di dell’opinionista, convinta che alla fine del suo percorso, potrà incontrare il cavaliere.