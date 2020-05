Gianni Sperti ha bisogno di riflettere sulla sua vita e su quello che realmente vuole dal suo futuro. Così nella giornata di ieri, arriva la confessione a cuore aperto dell’opinionista di Uomini e Donne che ha lasciato tutti molto interdetti. Cosa sta succedendo?

L’opinionista di Uomini e Donne continua la sua vita lavorativa a gonfie vele, pronto per il nuovo inizio che ci sarà lunedì 4 Maggio dove, il programma tornerà a essere registrato direttamente in studio. Per tutto il cast di Uomini e Donne, questo è un passo in avanti per tornare alla classiche abitudini che la quarantena ha distrutto da ormai più di un mese.

Se per Gianni Sperti l’ambito lavorativo sembra andare sempre meglio, la sua vita privata, un po’ come quella di tutti, ne ha risentito a causa della quarantena che, ha dato all’opinionista più tempo per riflettere.

Gianni Sperti ha bisogno di riflettere

Sperti continua la sua quarantena in casa da solo, vivendo a Roma ma con i genitori e i parenti che vivono al sud. Questo forte distacco forzato, lo ha portato a riflettere tantissimo sulla sua vita privata e sugli affetti più importanti.

Sul suo profilo Instagram infatti, durante questo lungo mese, Gianni Sperti ha sentito il bisogno di riflettere per migliorare certi aspetti della sua vita che, nelle giornate piene non aveva il tempo di fare. Questa quarantena infatti per l’opinionista è stata una vera e propria rinascita ma qualcosa sembra comunque turbarlo, lasciando molto giù di morale. Cosa sta succedendo nella vita di Gianni?

Opinionista prende una pausa da tutto

I fan di Sperti, hanno sempre trovato il lui una persona con cui confrontarsi e da cui prendere consigli ma questa volta, i suoi follower sembrano essere preoccupati per lui.

Durante la giornata di ieri, Gianni sul suo profilo Instagram ha caricato una foto che ha lasciato le persone che lo seguono abbastanza preoccupati.

Le sue parole infatti sono state molto riflessive ma allo stesso tempo tristi: “Non vorrei uscire per fare una cena o un aperitivo, non per stare tra la folla ma vorrei uscire solo per tornare ad ammirare i luoghi meravigliosi che la natura ha creato e… riflettere!”.

L’opinionista sembra che voglia completamente rivoluzionare la sua vita e che la quarantena di questi ultimi mesi lo abbia cambiato completamente.