Oroscopo Paolo Fox – domani mercoledì 6 maggio 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 6 maggio 2020. Curiosi di conoscere le anticipazioni di mercoledì per i 4 segni centrali dello zodiaco? Prudenza per il Leone, nuove opportunità lavorative per la Vergine. La Bilancia recupera tranquillità e lo Scorpione la grinta di sempre. Di seguito, le previsioni astrali per domani tratte dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 6 maggio 2020: Leone

L’oroscopo di Paolo Fox ti avverte: domani e giovedì avrai Saturno e la Luna in opposizione, ragion per cui dovrai evitare ogni forma di provocazione e nervosismo. È molto probabile che nelle prossime ore tu perda le staffe e reagisca con troppo irruenza per la minima cosa. Sii prudente.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 6 maggio 2020: Vergine

Nelle prossime giornate dovresti lavorare su progetti nuovi in vista del futuro. Se qualche Vergine è rimasta ferma negli ultimi tempi, adesso potrà ripartire alla grande. In amore le cose vanno meno bene: il partner non sempre capisce quello che pensi e questo ti provoca del malessere. Ci vuole maggior pazienza.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 6 maggio 2020: Bilancia

Hai delle belle stelle: questo vuol dire che ritroverai maggiore tranquillità rispetto a prima. L’amore va bene e chi ha una bella intesa con il partner potrebbe perfino voler ufficializzare la relazione e pensare a dei figli. L’oroscopo di Paolo Fox per domani anticipa qualche problema sul lavoro. Stanno per arrivare belle novità.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 6 maggio 2020: Scorpione

Domani avrai la Luna nel segno. Finalmente riconquisterai la grinta perduta che ti accompagnerà per tutte le prossime 48 ore. Secondo l’astrologo Paolo Fox dovrai, comunque, avere molta cautela, perché il lavoro non ha trovato ancora la stabilità che vorresti tu. Ad aggiungersi anche Marte in dissonanza, potresti avere dei momenti di grande nervosismo e discutere concitatamente con il partner.