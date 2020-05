Gemma Galgani apre le porte | Finte dichiarazioni a Uomini e Donne

Gemma Galgani apre le porte ai cavalieri che vogliono solamente visibilità all’interno del programma mentendo sulla voglia di conoscere la dama. Molto spesso infatti la dama è stata illusa e presa in giro da persone che, si sono finte interessate a lei solo per arrivare al parterre di Uomini e Donne.

Il nuovo format del programma, andato in onda durante la quarantena ha visto protagonista la dama e la sua conoscenza con ben tre cavalieri misteriosi. I ragazzi hanno infatti potuto conoscere Gemma solamente attraverso della chat, senza potersi far vedere. I tra cavalieri sono però stati sinceri con lei?

Gemma Galgani apre le porte a Uomini e Donne

Il primo cavaliere ha incontrato Gemma grazie al nuovo format è Sirius, di ben ventisei anni e con una grandissima differenza di età. Tra di loro però le cose sembrano andare relativamente bene, continuando così la loro conoscenza all’interno del programma.

Cuore di Poeta è stato invece il secondo cavaliere, molto più vicino di età rispetto alla dama, eliminato però dal poco interesse che Gemma ha mostrato nei suoi confronti. La fisicità infatti, non ha scaturito nella dama una reale e forte voglia di conoscerlo.

L’ultimo però è stato Occhi Blu che sul suo profilo Facebook sembra aver confessato e lasciato intendere il reale motivo per cui è andato a corteggiare la dama. Interesse o solo voglia di visibilità?

Fabio Occhipinti ha mentito a Gemma

Durante la puntata di venerdì, Maria De Filippi ha presentato il nuovo e ultimo cavaliere conosciuto da Gemma all’interno del nuovo format. Occhi Blu è il nickname di Fabio Occhipinti che, ha spiegato di essere interessato a Gemma per la sua voglia di amare e per la sua dolcezza.

Questo però, sembra essere solamente una bugia perché proprio sul suo profilo Facebook, il cavaliere avrebbe sottolineato la voglia di corteggiare Gemma come una scusa per entrare all’interno del programma.

Grazie a Deianira Marzano, influencer su IG, i fan del programma hanno potuto scoprire che il cavaliere in realtà ha mentito alla redazione.

Le sue parole, sotto i commenti Fb hanno mostrato quando il cavaliere volesse solo sfruttare la dama per entrare all’interno del parterre e farsi la sua esperienza in tv, senza un reale interesse come aveva detto precedentemente. Come reagirà Gemma scoprendo le sue reali intenzioni?