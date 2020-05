Giorgio Manetti augurio a Gemma | La speranza a Uomini e Donne

Giorgio Manetti lancia un nuovo augurio nei confronti di Gemma Galgani e torna a parlare di lei durante l’intervista al settimanale Vero. Quali sono state le sue parole nei confronti della dama?

Gemma Galgani è ormai la protagonista assoluta di Uomini e Donne ormai da diversi anni.

I telespettatori infatti, sembrano sottolineare quanto sia marcato il suo modo di fare insieme a quello di Tina Cipollari che ormai sembra risultare poco sincero.

Tra le due infatti, esiste ormai un vero e proprio meccanismo di “discussioni” che inizia ad infastidire le persone sul web che, criticano in maniera pesante sia la dama che l’opinionista. C’è però un ex volto noto di Uomini e Donne che, continua a parlare di Gemma Galgani, chi è?

Giorgio Manetti augurio a Gemma

L’ex cavaliere di Uomini e Donne Giorgio Manetti è ormai diversi anni che ha deciso di abbandonare il programma. La sua storia d’amore con la dama, è stata una vera e propria favola all’interno del talk show, finita purtroppo con la chiusura definitiva tra i due.

Gemma infatti, dopo aver chiuso con Giorgio ha continuato a cercare l’amore all’interno di Uomini e Donne, anche se con scarsi risultati. Proprio per questo, ormai da dieci anni, la dama continua a conoscere sempre nuovi cavalieri tra cui l’ultimo arrivato Sirius, di ventisei anni.

Giorgio Manetti invece, ha trovato l’amore fuori dal programma e durante un’intervista al settimanale Nuovo, lancia un augurio a Gemma Galgani.

Ex cavaliere pensa ancora a Gemma

Gemma Galgani sembra ormai diventato un vero e proprio personaggio a Uomini e Donne che, regala tantissimi ascolti a Maria De Filippi. Questo a volte, lascia molto sospettosi i telespettatori che cominciano a pensare che sia tutto programmato.

L’ex cavaliere Giorgio Manetti al settimanale Nuovo ha voluto però lanciare un messaggio di forte augurio nei confronti della sua ex fidanzata: “Se la incontrassi le offrirei un caffè e mi farei tranquillamente una chiacchierata con lei. Fa parte del mio passato, è un capitolo chiuso e superato della mia vita, perché dovrei avere rabbia nei suoi confronti? Le auguro tanta felicità e altri dieci anni in trasmissione se è quello che vuole. E magari, perché no, le auguro di trovare davvero u giorno un amore grande e importante come è successo a me con la mia Caterina”.