Pamela Barretta sembrerebbe aver ricevuto dei presunti tradimenti da parte di Enzo Capo. A lanciare il gossip è l’influencer Amedeo Venza, quali sono state le sue parole?

La ex dama di Uomini e Donne e Enzo capo sono ormai in guerra da diverse settimane, dal loro ritorno in studio per raccontare la fine della loro storia d’amore si è scatenato il panico.

Tra la coppia infatti, sembrano tante le cose nascoste che non hanno voluto rivelare neanche all’interno di Uomini e Donne, sia Pamela che Enzo infatti, si sono accusati uno contro l’altro arrivando al punto di non ritorno.

A mettere l’ennesimo sospetto sulla fine della loro relazione, è arrivato anche l’influencer Amedeo Venza, lanciando un gossip che ha lasciato tutti senza parole.

Pamela Barretta presunti tradimenti

La ex dama di Uomini e Donne dopo aver attaccato e criticato Enzo, sia all’interno che all’esterno del programma, si mostra pronta a ricominciare e a dare al loro amore una seconda possibilità. L’ex cavaliere però, al contrario è deciso a chiudere tutto, raccontando quanto gli ultimi mesi con lei siano completamente da cancellare.

La fine della loro storia d’amore, sembra apparentemente causata da dei like Instagram ma soprattutto da mancanze di rispetto da parte di Pamela nei confronti di Enzo.

I telespettatori e i fan del programma però, si mostrano molto scettici e credono che alla base della loro separazione di sia ben altro.

A confermare quanto pensato è arrivato Amedeo Venza, lanciando così l’ennesima bomba sulla ex coppia. Quali sono state le sue accuse e le sue parole?

Segreti nascosti pronti a emergere

L’influencer sempre molto attento ai gossip che girano intorno al web, avrebbe affermato alcune cose molto importanti sulla relazione tra Enzo e Pamela.

La ex coppia infatti, tornerà in studio per l’ennesimo confronto senza riuscire a far pace ed è proprio su questo che si basano le anticipazioni lanciare da Amedeo Venza.

Le sue parole sono state molto chiare: “Ieri si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e tra Enzo e Pamela sono volati stracci… Accuse reciproche e forse verranno fuori anche dei presunti tradimenti…”.

Quello che ora tutti i fan del programma si stanno chiedendo è chi dei due avrebbe tradito l’altro, aspettando così l’atteso colpo di scena all’interno dello studio.