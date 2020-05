Pamela Barretta e Enzo Capo tornano in studio per l’atto finale e per chiudere definitivamente la loro relazione. La coppia sono ormai diverse settimane che continua a dar spettacolo discutendo e litigando, direttamente all’interno dello studio di Maria De Filippi.

Durante la puntata di domani, la ex coppia torna in studio cercando di chiudere una volta per tutte cercando questa volta di far chiarezza su vari argomenti. Cosa succederà questa volta a Uomini e Donne?

Pamela Barretta e Enzo atto finale

Sono diverse settimane che entrambi continuano a incorporarsi a vicenda di tante mancanze di rispetto. Da una parte Pamela continua ad accusare l’ex cavaliere di non essere mai stato innamorato di lei ma bensì di essere stata sfruttata per visibilità all’interno del programma.

Al contrario Enzo, ha portato come testimonianza un video che, ritraeva la ex dama insieme a Armando in un ballo molto sensuale davanti agli occhi di tutti. Questa mancanza di rispetto ha così spinto l’ex cavaliere a voler chiudere per sempre la sua storia d’amore con Pamela.

Le tantissime spiegazioni, motivazioni e giustificazioni di Pamela però, non sono servite a niente, non hanno smosso Enzo dalla sua decisione, lasciando l’intero studio molto confuso.

Ex coppia alla deriva

La puntata di domani, vedrà nuovamente protagonista la coppia per l’ennesima volta al centro dello studio di Maria De Filippi.

Questa volta però, sembra essere arrivato l’atto finale dove, Enzo ha deciso di mettere un punto per non tornare più sull’argomento e per spiegare il perché dalla sua parte è tutto chiuso.

Pamela nonostante aspettasse il lieto fine, ha trovato solamente una grandissima delusione sentendo le dure parole di Enzo sul loro rapporto ormai chiuso. Maria De Filippi decide così di chiudere la conversazione tra i due per evitare a Pamela l’ennesimo dolore e umiliazione.

Che non si ci sia nessuna possibilità per la coppia di tornare insieme?