Barbara Tabita è Franca Imbergamo – Chi è – Felicia Impastato

Barbara Tabita è Franca Imbergamo nel film Felicia Impastato, in onda su Rai 1. Chi è il suo personaggio? Si tratta del pubblico ministero che guiderà il processo contro il boss di Cinisi e per il delitto avvenuto nel ’78. Oggi è magistrato inquirente e continua la sua lotta contro la mafia e il terrorismo.

La Imbergamo entrerà a far parte dell’iter processuale solo diversi anni dopo il delitto e per questo incontrerà non poche difficoltà nel reperire le prove per incastrare il boss Badalamenti. Al pari di Felicia, ma mossa dall’amore per la legge, continuerà la sua lotta fino alla conclusione del processo, nel 2002. E proseguirà anche oltre, facendo suo il coraggio di Felicia e distinguendosi nell’Antimafia.

Barbara Tabita è Franca Imbergamo – La scheda

Barbara Tabita è Franca Imbergamo, il pubblico ministero che nei primi minuti del film interroga Felicia Bartolotta (Lunetta Savino) sul coinvolgimento di Badalamenti (Giovanni Cintura). Sarà proprio lei a scegliere Felicia come primo testimone, per via della sua volontà di andare oltre persone molto più potenti. “Quando in aula, sullo schermo in video conferenza dal carcere americano, apparve Badalamenti“, dice la Imbergamo a Riforma, “Felicia non esitò a puntare contro di lui il dito e a dirgli ‘Tu hai fatto uccidere mio figlio’. Un momento entrato nella storia dell’antimafia. In seguito abbiamo avuto modo di incontrarci, e mi ha commosso il suo ringraziamento per averla aiutata ad avere fiducia nella giustizia“.

Da allora ai giorni nostri, di strada ne è stata fatta tanta, dice la Imbergamo. Eppure ce n’è ancora molta altra da percorrere. “La mafia non è sconfitta“, aggiunge, “ma la società civile ha una consapevolezza totalmente diversa rispetto ad allora“. La sentenza di condanna contro il boss sarà agli occhi della PM Imbergamo un modo per restituire l’onore alla vittima, una persona coraggiosa, e mettere la parola fine all’impunità del boss di Cinisi.