Gaetano Aronica è Antonino Caponnetto – Chi è – Felicia Impastato

Gaetano Aronica è Antonino Caponnetto nel film Felicia Impastato: chi è? Il suo destino è legato a doppio filo con quello del suo predecessore, nonchè con quello di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Anche se l’idea iniziale non porta la sua firma, è stato lui a guidare il Pool Antimafia per diversi anni. Ancora oggi viene considerato uno degli eroi della battaglia contro la criminalità organizzata del nostro Paese.

Nonostante fosse un personaggio scomodo agli occhi dei mafiosi, Antonino Caponnetto non è stato ucciso dai boss di Cosa Nostra. Ha terminato la sua vita ad 82 anni. Una vita segnata dalla strage di via d’Amelio in cui è stato ucciso Borsellino. Sua la frase “È finito tutto” detta subito dopo il massacro a un giornalista che gli ha chiesto di commentare l’evento.

Gaetano Aronica è Antonino Caponnetto – Chi è

Gaetano Aronica è Antonino Caponnetto, un magistrato italiano che raccoglierà l’eredità di Rocco Chinnici (Antonio Catania) anche per il delitto Impastato. Sale infatti al potere della magistratura in seguito alla morte del suo predecessore, nell’83 e rende concreta la sua idea di creare un Pool antimafia per contrastare i boss di Cosa Nostra. Prima di concludere la sua carriera, dovrà assistere però alla morte di Borsellino e a quella di Falcone, con cui aveva avuto modo di lavorare proprio grazie al Pool. Nel momento della pensione, Caponnetto decide però di continuare la sua missione e di incontrare quanti più giovani possibili nelle scuole e nelle piazze per parlare di Falcone e Borsellino e del loro impegno nella lotta contro la mafia.

Gaetano Aronica invece ha iniziato a farsi notare in tv grazie a La stagione dei delitti di Claudio Bonivento. I telespettatori però lo ricorderanno forse per Malena di Giuseppe Tornatore, che ha segnato il suo debutto sul grande schermo, e nella fiction Il capo dei capi di Alexis Sweet e Enzo Monteleone. Negli ultimi anni invece ha preso parte a Squadra Antimafia – Palermo oggi e Squadra Mobile – Operazione Mafia Capitale.