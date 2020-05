Veronica Ursida si giustifica | Dama incompresa a Uomini e Donne

Le tantissimi critiche nei confronti di Veronica Ursida da parte di tutto lo studio durante la puntata di ieri, hanno scatenato nella dama un un vero e proprio momento di tristezza.

La dama sono ormai diversi mesi che viene criticata da Gianni Sperti per i suoi comportamenti definiti dall’opinionista poco chiari, soprattutto dopo la conoscenza con Armando.

I fiori recapitati durante la puntata di ieri, hanno smascherato Veronica e la sua conoscenza con Luca, cavaliere che ha conosciuto tramite una diretta Instagram. La dama infatti, non ha pensato di dover raccontare questo piccolo particolare alla redazione e alla stessa Maria De Filippi. Questo ha dato modo a Gianni Sperti di criticare e accusare da dama di mentire pubblicamente a tutti i telespettatori. L’opinionista spinto dalla voglia di scoprire la verità, ha affermato di voler controllare i telefonini della dama e del cavaliere.

Veronica Ursida si giustifica

La dama nonostante in primis avesse accettato di mostrare il telefono, ha deciso di ripensarci spiegando la voglia di dimostrare la sua sincerità solamente nei confronti di Giovanni. Secondo Veronica, la conoscenza con Luca, nata in pochi minuti di diretta Instagram non è assolutamente un volerla nascondere, secondo il suo punto di vista.

Veronica Ursida si giustifica spiegando la sua voglia di arrivare solamente nel cuore di Giovanni, spiegando Maria De Filippi si voler mostrare il telefono solamente a lui e a nessun altro. Una volta tornata a casa questa mattina, la dama ha deciso di lanciare l’ennesima frecciatina nei confronti di Gianni Sperti caricando una storia sul suo profilo Instagram. Quali sono state le sue parole?

Dama contro Gianni Sperti

La dama durante la giornata di oggi, ha così voluto dire la sua nei confronti delle tantissime critiche che sta ricevendo sul web dopo le accuse di Gianni. L’opinionista l’ha così accusata di essere poco sincera nei confronti del programma, puntando il dito su una sua conoscenza nascosta a Uomini e Donne.

Le parole di Veronica sono state molto dure e chiare: “E poi la vita ci insegna che bisogna sempre volare in alto. Più in alto dell’invidia, del dolore, della cattiveria. Più in alto delle lacrime e dei giudizi. Bisogna sempre volare in alto, dove certe parole non possono offenderci, dove certi gesti non possono ferirci, dove certe persone non potranno arriva mai”.