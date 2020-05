Ludovica Coscione è Mia – Chi è – Non dirlo al mio capo

Ludovica Coscione è Mia Marcelli nella fiction Non dirlo al mio capo. Chi è il suo personaggio? Si tratta di una delle figlie della protagonista, una ragazza giovanissima con la testa sulle spalle. La perdita del padre ha lasciato un vuoto dentro di lei, ma cerca di non mostrarlo.

Mia ha un carattere orgoglioso e sensibile e spesso mette al primo piano i propri sentimenti a discapito di quelli degli altri. Si innamorerà presto di un coetaneo con un passato difficile. Anche se le complicazioni fra loro aumenteranno sempre di più.

Ludovica Coscione è Mia Marcelli – La scheda

Mia ha solo 15 anni e sente molto la mancanza del padre, morto solo sei mesi prima. Ha un bel rapporto però con la madre Lisa (Vanessa Incontrada) e con il fratellino minore Giuseppe (Davide Pugliese). Si potrebbe definire la classica brava ragazza con un carattere molto particolare. Sa essere emotiva ed orgogliosa, altruista ed egoista allo stesso tempo. Ha un solo amico nella sua vita: Romeo (Saul Nanni) e se ne innamorerà perdutamente. Un amore corrisposto, tanto che i due ragazzi daranno presto il via ad una relazione.

Il suo personaggio vivrà una svolta nel secondo capitolo della fiction proprio per quanto riguarda i sentimenti. E il motivo è molto semplice: l’arrivo di un terzo incomodo. Prima però vivrà al fianco del suo ragazzo il difficile rapporto con la malattia di lui. Anche se poi Romeo riuscirà a guarire e tornare più in forma di prima. Ludovica Coscione è Mia Marcelli, una ragazza con la testa sulle spalle che come lei studia a scuola. Durante le riprese, la giovane attrice infatti ha continuato a frequentare il Liceo Scientifico a Napoli. In passato è stata anche una promessa di ginnastica artistica, una passione che coltiva ancora oggi. Anche se l’impegno come attrice ha occupato molto spazio nella sua vita.