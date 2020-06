Enzo Capo chiede scusa | Anticipazioni Uomini e Donne 3 Giugno

By

Enzo Capo sembra pronto e chiede scusa a Pamela Barretta per le tante accuse e discussioni avute in questi mesi. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha deciso di voltare pagina e mettere un punto di fine alla guerra mediatica creata con la ex dama. Un gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato durante la puntata che vedremo andare in onda domani.

Il cavaliere tornerà in studio durante la puntata di domani di Uomini e Donne. Per l’ennesima volta Enzo Capo si mostrerà a centro studio pronto alle tantissime critiche e offese che potrebbe ricevere dallo studio e dalla stessa Pamela. Qualcosa però, tra loro due sembra cambiato e domani Enzo Capo sembra cambiato e chiede scusa alla ex dama che ha lasciato ormai da diversi mesi. Quali saranno le sue affermazioni?

Enzo Capo chiede scusa

Le anticipazioni della puntata di domani sono davvero inaspettate.

A raccontare la sua versione infatti, tornerà l’ex cavaliere che per diverse settimane ha accusato la dama di avergli mancato di rispetto. La storia d’amore tra Enzo e Pamela sembra ormai completamente finita ma molti argomenti sembrano ancora da chiarire, soprattutto secondo Barretta, convinta di esser stata usata per visibilità.

L’ex cavaliere durante a centro studio tornerà nuovamente a parlare della sua storia d’amore e dei continui attacchi e offese che, si sono lanciati soprattutto sui social.

La ex coppia nonostante la storia terminata, continua a farsi la guerra mediatica rendendo tutto il web partecipe delle offese che si son lanciati l’uno verso i confronti dell’altro.

Nessuno però, avrebbe mai pensato che Enzo Capo cambiasse le carte in tavola durante la puntata di domani e volesse mettere fine a tutto. Quali saranno le sue parole in studio?

Ex cavaliere seppellisce l’ascia di guerra

Enzo Capo ha finalmente preso la palla al balzo per chiarire una volta per tutte le continue lamentele e i continui attacchi social. L’ex cavaliere infatti, sembra aver voglia di metter fine una volta per tutte alle tante discussioni.

Durante la puntata di domani infatti, Enzo confesserà in studio, a Pamela e a Maria De Filippi di non voler più fare la guerra contro di lei ma soprattutto contro i social. Come reagirà Pamela e l’interno studio alla sua richiesta e alla sua affermazione?